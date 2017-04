Alexander Pechtold in 'Eigen Huis en Tuin'

WAGENINGEN - Onlangs werden bij het huis van Alexander Pechtold in Wageningen opnamen gemaakt voor het televisieprogramma 'Eigen Huis en Tuin' van RTL-4. De uitzending zal zijn op zaterdag 4 maart om 18.15 uur en de herhaling op de zondag erna om 09.30 uur.



In menig interview met hem komt zijn voorliefde voor hout en houthakken aan de orde. Reden voor RTL hem te vragen of hij ermee akkoord ging dat zij een houthok bij zijn huis zouden plaatsen, waarbij hij dan zelf ook de helpende hand zou moeten bieden. Zo kon het gebeuren, dat vier auto's, waaronder twee bestelbussen van Huis en Tuin met een crew van zeven personen bezit namen van de buurt. Een item van ongeveer elf minuten kost een dag opnemen, waarbij het reeds deels geprepareerde houthok, voorzien van een dak met sedum tegen de muur wordt geplaatst.

Onderdeel vormde ook de aanvoer van een kuub hout door leden van de Wageningse Lionsclub. Zij hakken al heel lang hout voor het goede doel, zoals het hospice, een lift voor minder validen in het zwembad en de herinrichting van speeltuin Tuindorp. Pechtold is zelf ook heel vaak op de hakplaats te vinden. Het hout wordt in Wageningen en directe omgeving door clubleden bezorgd.



Mocht u ook gekloofd hout willen bestellen, kijk dan op www.wageningen.lions.nl en ga via de houtblokjes naar het bestelformulier.