Marktondernemers tappen niet op 5 mei

Door Rick Praamstra

WAGENINGEN - Zes van de zeven horecaondernemers op de Markt doen niet mee aan het bevrijdingsfestival op 5 mei. Ze zijn teleurgesteld in de stichting Wageningen45 die in hun ogen te veel geld vraagt en niet met hen communiceert.

De ondernemers wilden graag een herhaling van het succesvolle feestje in 2016, maar volgens hen steekt Wageningen45 daar een stokje voor. Paul Jansen, mede-eigenaar van eetcafé Buurman & Buurman: "Ze vragen 9000 euro per tappunt. Daar komen dan voor ons ook nog extra kosten bij als elektra, de pinautomaat en afvoer van afval. Dat is een te groot risico. Vorig jaar hadden we een topjaar. Maar gemiddeld verdienen we 10% minder."

Om break-even te draaien bij leges van 9000 euro, moeten er 8200 consumpties verkocht worden. "Dat hebben we de laatste zes jaar maar twee keer gehaald", verheldert Andre van Holland van De Malle Molen. De Marktondernemers deden een tegenaanbod van 50.000 euro, gebaseerd op de gemiddelde omzet van de afgelopen zes jaar. "Maar het voorstel is niet eens bekeken door Wageningen45."

Dat steekt de horeca-uitbaters nog het meest: de naar hun mening gebrekkige communicatie vanuit Wageningen45. Jansen: "De communicatie is nul. Ik voel vooral teleurstelling en onbegrip. Je wilt dit samen doen met Wageningen. We wilden met zijn allen de schouders eronder zetten, maar we worden opzijgeschoven. Dat snap ik gewoon niet."

Wageningen45 herkent niet zich niet in het geschetste beeld, meldt directeur Manon Derksen. Zowel 2015 als 2016 is met verlies afgesloten en daarom is aan alle partijen duidelijk gemaakt dat de organisatie niet op dezelfde voet verder kan. "Wageningen45 is een gesubsidieerde stichting en wil niet langer als bank fungeren. Vrijwel alle partijen begrijpen de situatie en werken hieraan mee. Wij betreuren het ten zeerste dat de betreffende horecaondernemers op de markt het belang van het voortbestaan van Wageningen45 en daarmee het Bevrijdingsevenement Wageningen niet erkennen."

De stichting noemt de nieuwe vorm van kaveluitgifte waarbij ondernemers zich konden inschrijven voor een plek op de Markt transparant en vindt de vraagprijs reëel. "De prijzen voor een kavel zijn gebaseerd op 2016 min 10% vanwege het goede weer in 2016. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn alle inkomsten voor de ondernemer. Enkele ondernemers op de Markt willen niet meewerken aan de nieuwe manier van kaveluitgifte, waarbij het risico op gebied van horeca niet langer bij de stichting ligt. Het staat hen vrij deze keuze te maken." Met de terugtrekking van zes ondernemers stopt ook hun organisatie van het Marktpodium. Derksen verzekert dat op de Markt alsnog een aansprekend podium zal zijn.

