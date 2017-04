IJssalon Antonio ondergaat een metamorfose

Door Kees Stap

WAGENINGEN - "Wow, wat is het mooi geworden. Wat een metamorfose, jullie ijssalon lijkt een stuk groter." Zaterdag is de verbouwde vestiging van IJssalon Antonio aan de Bevrijdingsstraat geopend. Veel klanten hadden na een lange winter zin in een heerlijk ambachtelijk ijsje en kwamen een kijkje nemen in het volledig vernieuwde interieur.

"Nu we ons tiende jaar starten, was het nodig om de zaak flink aan te pakken", legt eigenaar Antonio Mulder uit. "In december was het pand helemaal leeg en toen hebben we gekeken wat er allemaal mogelijk was met de ruimte. We hebben gekozen voor een frisse en moderne look, met een brede vitrine en veel extra zitplaatsen." In de vernieuwde ijssalon zijn twaalf extra zitplaatsen. Niet alleen voor de ijsliefhebbers, ook mensen die trek hebben in een kopje koffie of thee met eventueel een punt appelgebak zijn van harte welkom. In de vitrine is plaats voor maximaal 48 smaken ijs. Op de ijsbeurs in Italië hebben ijsmakers Antonio Mulder en Ahmed Saglam dan ook weer veel inspiratie opgedaan. Er zijn dit jaar negen nieuwe smaken, zoals Blueberry crumble, Lemon cheesecake, Red Velvet en Yogurette.

Antonio en Ahmed hebben weer zin in het nieuwe ijsseizoen. "Aan de Bevrijdingsstraat zijn we vanaf nu elke dag open. Onze andere vestigingen in Ede, Veenendaal en op de Hoogstraat/Markt in Wageningen gaan we komend weekend weer open."

Kijk voor meer informatie op www.ijssalon-antonio.nl