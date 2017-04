Door Peter van Herpen

WAGENINGEN – De gemeenteraad heeft maandag het bestemmingsplan Marterlaan 5-7 vastgesteld. Met dit besluit wordt ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan voor dit perceel, waarop een woning en een kantoor staan.

De eigenaar van het perceel wil op het perceel een bestaand kantoor verbouwen tot woning en de bestaande woning slopen om die te vervangen door een nieuwe woning. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Een amendement van D66 werd niet aangenomen. D66-raadslid Toxopeus legde uit dat zijn fractie het zag als een vorm van inbreiding die niet wenselijk wordt geacht.

Ook zou een precedentwerking niet uitgesloten kunnen worden omdat er ook op een andere locatie in Wageningen-Hoog een kantoorfunctie is aangegeven in het bestemmingsplan Wageningen 2e herziening. "Volgens het college is er geen sprake van kavelsplitsing of precedentwerking", zei wethouder Han ter Maat. "De eigenaar dient een aanvraag in voor de kap van drie bomen. Er zullen geen andere bomen worden gekapt." Een meerderheid van de raad liet zich overtuigen en ziet het niet als inbreiding. De tekst van het raadsbesluit werd aangevuld. Het bouwvlak blijft gelijk aan het bouwvlak dat is vastgesteld in het bestemmingsplan 'Wageningen, 2e herziening'. Men wil het boskarakter en de huidige natuurwaarden van Wageningen-Hoog behouden. Dan is het niet gewenst om een bouwvlak (gedeeltelijk) te verplaatsen.