Keurslager Elings vraagt zijn klanten om hulp!

WAGENINGEN - Iedere dag is Keurslager Elings uit Wageningen bezig met het maken van de lekkerste producten, zodat de toonbank mooi gevuld is. Uit de hele omgeving komen klanten naar zijn Keurslagerij, die bekend staat om zijn specialiteiten. Maar er een probleem waarbij hij zijn klanten om hulp vraagt: zijn nieuwste specialiteit heeft hij nog geen naam!

Om de twee weken maakt Elings een nieuw meesterwerkje voor zijn klanten, dit wordt de 'Special' genoemd. Alle Specials krijgen een eigen naam, behalve de nieuwste Special. De nieuwste specialiteit bestaat uit een combinatie van gekruid tartaar en katenspek met een bijpassende mix van prei, ui en kaas. De ondernemer vertelt: 'Ons vakmanschap gaat verder dan enkel de verkoop van grote stukken vlees en de bekende producten. In onze winkel zijn we altijd op zoek naar nieuwe producten en goede smaakcombinaties. Daar is onze Special er één van!'.

De allereerste Special die ooit is ontwikkeld, is inmiddels een begrip in de Nederlandse keuken geworden. Niet veel mensen weten het, maar de slavink is de eerste Special die begin jaren '50 binnen de Keurslagerverenging is ontwikkeld. Keurslager Elings 'Het zou fantastisch zijn als dit product ook zo'n doorslaand succes is. De smaak is écht goed, nu de naam nog! Hopelijk is onze klant zo creatief om de naam te bedenken!', aldus de enthousiaste ondernemer.

De nieuwste Special is tot en met 18 maart in de winkel verkrijgbaar. En de consument die de leukste, meest passende en origineelste naam verzint wint een jaar lang Specials! Dat betekent: elke twee weken een nieuwe specialiteit op het bord. Daarnaast maakt de ondernemer de drie beste inzenders blij met een leuke cadeaukaart.

Kijk voor meer informatie op www.elingsonline.nl.