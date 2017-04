Van dag tot dag creëer ik mijn leven

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Antoinette Heij aan de beurt.

Naam: Antoinette Heij.

Geboren : Op 21 oktober 1955 te Wageningen.

Woonplaats: Wageningen. Fijne stad, vanwege multicultureel karakter en mooie omgeving.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Twee volwassen kinderen, een dochter van 31 en een zoon van 25.

Dieren: Een lieve en sociale poes.

Hobby's: Tekenen en schilderen, vooral dieren. Ik zie ze als totemdieren, met eigenschappen waar je bepaalde boodschappen in kunt ontdekken. Als ik het dier ga tekenen, stem ik mij af op de energie van het dier als totem. Verder maak ik verhalen en ben bezig met het schrijven van een kinderboek.

Opleiding: SPW, Sociaal-cultureel werk en als laatste de opleiding Aurareading.

Huidige beroep: Op vrijwillige basis bij de Stichting Happiness4all.

Wat vind je leuk aan dit werk: Het netwerk meehelpen en betrokken zijn bij de organisatie. Een ieder ontmoeten en door uit te wisselen elkaar inspireren op spiritueel en alternatief gebied. Ook is het een platform voor mijn eigen activiteiten, zoals het geven van readingen.

Verder actief: Op het gebied van het Inca-sjamanisme, met het ontvangen van de traditionele inwijdingen van de sjamanen uit Peru, zoals van Dona Marquesa, een Inca-medicijnvrouw , het doorgeven van de inwijdingen, begeleiden van ceremonies en het geven van healingen. Zie mijn website www.lila-inspireyourlife.nl.

Stamcafé: Heb ik niet meer, alleen nog met vriendinnen wat drinken of lunchen op de markt.

Favoriete club: Happiness4all en dansen bij de Happy Dance in Duivendaal 7.

Favoriete sport: Beoefenen van tai chi of chi gong.

Favoriete vakantieadres: Nederland heeft veel mooie vakantieplekjes. In Denemarken heb ik een mooie vaarvakantie gehad op een klipper.

Slecht in: Zakelijk zijn.

Goed in: Luisteren, organiseren en creatief zijn.

Hekel aan: Het huishouden, omdat ik liever creatief bezig ben.

Spijt van of over willen doen: Nergens spijt van en niets over willen doen. Misschien zou ik dingen alleen anders doen, als een zelfde situatie zich weer voordoet. Het leven biedt namelijk uitdagingen en is een leerschool.

Goede voornemens: Niet echt. Leef meer in het hier-en-nu en met de dag energie van de Maya-kalender. Ooit las ik de betekenis van het Sanskriet woord Lila: 'Het spel van het leven'. Van dag tot dag creëer ik mijn leven. Hoe bewuster ik leef, hoe meer zeggenschap ik verwerf over het kiezen van mijn 'rol'. Dat wordt steeds meer vanuit authenticiteit, vanuit wie ik ben. Door deze manier van leven hoop ik andere mensen te mogen inspireren.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Sjamanistische workshops geven en het uitgeven van mijn kinderboek.

Mooiste plekje in Wageningen: Wageningen heeft meerdere mooie plekjes, zoals het Arboretum. Voor mij is dit de Wolfswaard aan de Rijn, om in stilte en in de natuur te zijn. Of mijn huis, op balkon of in de tuin van Centraal Wonen.

Estafettestokje gaat naar: Nicky Boering.

Omdat: Zij een lieve collega is bij Stichting Happiness4all.