besluit pandaparkeerplaats in wageningen pas in april

WAGENINGEN/RHENEN - Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen heeft nog wat meer tijd nodig om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over de aanleg van de in de volksmond genoemde Pandaparkeerplaats op het beoogde Bedrijventerrein Nudepark 2.

Onderwerp leeft

Wethouder Han ter Maat: ''In de afgelopen maand is over dit onderwerp in onze stad veel gepraat en geschreven: het onderwerp leeft. Het college heeft vorige maand van de bezwaarmakers ook een petitie in ontvangst genomen. Mede dat is voor het college aanleiding geweest om meer informatie te verzamelen voordat het college een besluit zal nemen.'' De parkeerplaats moet komen omdat Ouwehands een grote toeloop verwacht wanneer de panda's arriveren. Dat aantal kan men nooit op eigen terrein kwijt, zodat de uitwijk naar Wageningen voor de hand ligt. Daar zijn bezwaren op gekomen.

Centraal

En dus wil Wageningen zich wat dieper in de materie oriënteren en niet zomaar een beslissing nemen. Wethouder Ter Maat: ''Een goede onderbouwing en een zorgvuldige afweging van ons besluit staan voor het college centraal, ook om daarmee recht te doen aan datgene dat door betrokken belanghebbenden naar voren is gebracht. Daarnaast vindt het college een goede communicatie met alle betrokken partijen belangrijker dan uitsluitend een juridische benadering te hanteren en louter een snelle besluitvorming te bevorderen. Daarom hebben we besloten om zowel de bezwaarmakers als ook de aanvrager de gelegenheid te geven om op het voorgenomen collegebesluit te reageren.

En dat vergt wat extra tijd." Op 3 augustus 2016 heeft het college een omgevingsvergunning verleend aan Klok Ontwikkeling B.V. voor het aanleggen van een tijdelijk parkeerterrein voor een periode van tien jaar op Nudepark 2 voor bezoekers van Ouwehands Dierenpark. Tegen dit besluit zijn acht bezwaarschriften ingediend. De bezwarencommissie heeft in december 2016 een advies uitgebracht aan het college. Op 31 januari 2017 heeft het college aangegeven meer tijd nodig te hebben om een zorgvuldige afweging te kunnen maken. Voordat het college een beslissing op bezwaar zal nemen, is nog enige aanvullende informatie nodig. Deze informatie moet daarna ook nog worden getoetst.

Begin april

De verwachting is dat begin april een concept besluit kan worden genomen.

Daarna hebben de bezwaarmakers en de aanvrager twee weken de gelegenheid om te reageren op het voorgenomen besluit. Een week later neemt het college dan het definitieve besluit.