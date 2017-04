Wageningse schakers laten het opnieuw liggen

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Voor de Wageningse schakers gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Het kampioenschap was al uit het zicht, maar na een 4-6 nederlaag tegen De Stukkenjagers zijn de Wageningens afgezakt naar de middenmoot. "We laten dit seizoen onnodig veel punten liggen", aldus captain Bert Torn. Ook tegen De Stukkenjagers hadden de Wageningers de nederlaag aan zichzelf te wijten.

Invaller Cees van de Waerdt vocht voor wat hij waard was, maar één onnauwkeurigheid werd hem uiteindelijk fataal. Erwin Oorebeek was na afloop kwaad op zichzelf: "Ik liet me afbluffen door zijn snelle spel. Toen ik zijn bedoeling doorkreeg, was het al te laat om daar iets aan te doen." Jermo Kooijmans verkleinde de achterstand door een fraaie overwinning tegen Nederlands kampioene Anne Haast. David van Eekhout redde het daarentegen niet tegen Bianca Muhren. De stand werd gelijk getrokken door overwinningen van Fred Jonker en Jan Timman. Vooral Timman speelde een voortreffelijke partij, hij rekende dieper dan tegenstander Herman Grooten. Gelijkwaardige remises van Bert Torn en Erik van den Dikkenberg zorgden ervoor dat Stefan Bekker en Sander van Eijk de punten naar Wageningen moesten brengen. Dat leek te lukken, maar plotseling kwam er zand in de machine. Bekker liet niet voor het eerst dit seizoen een gewonnen stelling door de vingers glippen en verloor zelfs nog. Van Eijk wikkelde verkeerd af in het eindspel en scoorde ook een nul.