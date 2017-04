Schaakmiddag met docu Magnus en lezing Jan Timman

WAGENINGEN - Het Heerenstraat Theater en Schaakvereniging Wageningen presenteren zondagmiddag 26 maart de documentaire Magnus. Grootmeester Jan Timman, voormalig nummer twee van de wereld en kopman van de SV Wageningen, verzorgt voorafgaand aan de film een inleiding. Schaakliefhebbers kunnen zelf achter het bord kruipen voor het Heerenstraat snelschaaktoernooi.

Magnus de Movie is een documentaire over wereldkampioen schaken Magnus Carlsen: Van wonderkind naar schaakgenie. Aan de hand van ruim tien jaar aan privémateriaal en filmbeelden nemen de filmmakers je mee in de indrukwekkende geest van dit moderne genie. Van een lastige jeugd als outsider tot aan het verkrijgen van internationale roem. Niet alleen verplichte kost voor de miljoenen schaakspelers over de hele wereld, maar ook fascinerend voor iedereen die nog nooit iemand schaakmat heeft gezet.

Jan Timman vertelt over zijn eigen ervaringen als wereldtopper in de jaren '80 en '90. Hij toont fragmenten uit twee partijen die hij zelf tegen Magnus heeft gespeeld. Ook besteedt hij aandacht aan de WK-match die Magnus in het najaar van 2016 tegen Sergei Karjakin speelde.

Voorafgaand aan de lezing van Jan Timman, organiseren het Heerenstraat Theater en de SV Wageningen het Heerenstraat snelschaaktoernooi. In vierkampen spelen de deelnemers drie partijen met 5 minuten bedenktijd per persoon. Deelname is gratis Er is plaats voor maximaal 20 schaakliefhebbers.

Programma:

14.00 uur: Heerenstraat snelschaaktoernooi. Vooraf aanmelden via k.stap@planet.nl

15.00 uur: Lezing Jan Timman

16.00 uur: Filmvertoning Magnus

Kaarten voor de film en de lezing kosten 12,50 euro. Dit is inclusief een consumptie. Reserveren via www.heerenstraattheater.nl/movies/434/17/magnus.