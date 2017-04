Heel Wageningen Bakt: taartrecepten gezocht

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Happietaria Wageningen organiseert een taartenbakwedstrijd 'Heel Wageningen Bakt'. Jong en oud kunnen meedoen. De winnende taart zal een plekje krijgen op de menukaart. Zeven studenten uit Wageningen runnen vanaf 30 maart het pop-up restaurant Happietaria. Samen met vele vrijwilligers gaan zij vier weken lang koken, bakken en serveren. De volledige opbrengst gaat naar een goed doel.

Om het restaurant een feestelijke start te geven roepen de initiatiefnemers iedereen op om hun lekkerste recepten in te sturen en te laten proeven op zaterdag 1 april. Een jury bestaande uit drie kandidaten van Heel Holland Bakt 2016, Emma, Marcel en winnares Annemarie, beoordelen de taarten. Via de website kun je je tot 25 maart aanmelden. Wie van taart houdt is van harte welkom om zaterdagmiddag 1 april naar Rustenburg 5 te komen. Voor 5 euro proeft u van de taarten en krijgt u een consumptie. Woensdagavond 29 maart wordt het restaurant geopend door burgemeester Van Rumund waarna cabaretier TimZingt een optreden verzorgt. Aansluitend is er een gezellige speciaalbierborrel. Het restaurant is in de nieuwbouw van Rustenburg en moest vanaf niets compleet ingericht. Afgelopen weekend is er daarom flink geklust tijdens de NL-doet dagen.

Kijk voor meer informatie op www.happietaria.nl