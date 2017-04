Belmondo Festival lanceert Wageningen's got talent

Door Marlies Taal

WAGENINGEN - De voorbereidingen voor het Belmondo Festival, dat op zondag 11 juni plaatsvindt, zijn in volle gang. De programmacommissie is vanaf september 2016 actief op zoek naar plaatselijke groepen en (studenten)gezelschappen. Er hebben zich al vele klinkende namen gemeld zoals de Caraïbische reggaegroep Friction & Roots, klezmer ensemble Ha Chalon, Ill Skill Squad en Nusodia uit Burkina Fasso.

De programmering is in handen van Ria Wigt en Ingeborg Leene. "De huidige programmacommissie is ontstaan vanuit de interserviceclub gedachte: diverse serviceclubs uit Wageningen zijn gaan samenwerken omdat we samen meer bereiken dan alleen. Rotaryclub Wageningen-Bergpoort startte met de eerste festivaledities. Gaandeweg sloten andere serviceclubs zich aan. Wij zijn beiden lid van Soroptimistclub Wageningen. Op 11 juni krijgen we hulp van de Lions en Rotaryclub Wageningen", aldus Ria en Ingeborg. "De verbinding met elkaar is voor ons een belangrijke motivatie om samen een prachtige zevende editie in arboretum Belmonte te organiseren voor het Wageningse talent en publiek."

"We letten erop dat het festival geschikt is voor iedereen: er is een kinderprogramma, een internationale straat, er zijn diverse podia met verschillende optredens en we organiseren voor het eerst verrassende acts in het park. We voegen daar een bijzondere primeur aan toe: Wageningen´s got talent. We nodigen tieners en jongeren uit om met hun performing act op het podium te komen. Een professionele jury kiest een winnaar uit twee leeftijdsgroepen: 10 tot 14 en 14 t/m 18 jaar. De winnaars ontvangen een professionele foto van hun optreden en aandacht in de media. Onder vermelding van je naam, act en leeftijd kan je je bij mij opgeven via riawigt@gmail.com."

Ingeborg vult aan: "Ook reguliere groepen kunnen zich via dit e-mailadres aanmelden. We zouden het daarnaast een verrijking vinden om jazzmuziek aan de programmering toe te voegen, dus hierbij een oproep aan de jazzmuzikanten."

Beide dames zijn zeer enthousiast over het typisch Wageningse festival. Het antwoord op de vraag of er lastige momenten zijn in het programmeringstraject blijft dan ook lang uit. Aan het einde van het gesprek schiet het Ria te binnen dat dit het vinden van een geschikte datum is. "Er gebeurt zoveel in de zomermaanden dat het oppassen is om elkaar qua datum niet in de wielen te rijden, maar juist te kijken naar een evenwichtige festivalspreiding. Gelukkig is dat dit jaar gelukt."

Kijk voor meer informatie op www.belmondofestival.nl.