Bomenkap voor fietspad Noordelijke Inprikker

Door Doriet Willemen

BENNEKOM/WAGENINGEN - Aan de Kielekampsteeg is begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een vrij liggend fietspad. Achter het kruispunt met de Dreeslaan worden enkele bomen gekapt. Ook langs de Bornsesteeg verdwijnen enkele bomen. Echter, het grootste deel van de bomenrijen langs de Kielekampsteeg en de Bornsesteeg blijft behouden. Het fietspad wordt namelijk achter de bomenrij aangelegd, op de plek waar nu nog een bermsloot loopt. Deze sloot zal worden verlegd. Dagelijks rijden er veel fietsers over de route tussen Bennekom en Wageningen. Niet alleen personeel en studenten van de universiteit, maar ook scholieren en anderen maken veelvuldig gebruik van de smalle eenbaansweg aan de rand van het Binnenveld. Door de aanpassingen moet het veiliger worden voor het fietsverkeer terwijl de weg tegelijkertijd ook nog als (nood)toegangsweg voor de universiteitscampus dienst kan doen. Het project De Noordelijke Inprikker wordt uitgevoerd door Roelofs Groep en is volgens planning in juni afgerond. Na de zomer, in oktober, zullen nog vijftien bomen geplant worden ter compensatie van de huidige kap. Na de aanleg van deze Noordelijke Inprikker, is het de bedoeling om ook de hoofdentree van de Universiteitscampus aan te pakken. Hierdoor moet de doorstroming van het autoverkeer bij de rotonde Mansholtlaan / Droevendaalsesteeg verbeteren.