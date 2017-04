Spectaculair fotoboek over de Blauwe Kamer en Grebbeberg

WAGENINGEN - Aan het meest oostelijke puntje van de Utrechtse heuvelrug grenzend aan de Gelderse vallei, ligt de Blauwe Kamer. Nog maar enkele decennia geleden stond hier een steenfabriek en werden de uiterwaarden begraasd door vee.

Hoe anders is het vandaag de dag: de Blauwe Kamer, dat gedeeltelijk in Utrecht en Gelderland ligt, staat in binnen- en buitenland bekend als hét succes voorbeeld van natuurontwikkeling langs de rivier. Het is al weer 25 jaar geleden dat in deze voormalige uiterwaard, de zomerdijk werd doorgestoken en de rivier weer ruimte kreeg. Reden voor schrijfster Trudy Janssen uit Rhenen en de Wageningse natuurfotograaf Renk Ruiter, een bijzonder boek te maken. Zij hebben een jaar lang alle gebeurtenissen in het gebied gevolgd en zijn er, met tweehonderd foto's en rake teksten, in geslaagd om het unieke karakter van dit waardevolle gebied vast te leggen. De titel: 'Negen seizoenen', Blauwe Kamer en Grebbeberg, is misschien even wennen, maar slechts vier seizoenen zouden geen recht doen aan de rijkdom van de natuur langs de rivier. Woensdag 22 maart wordt in het bezoekerscentrum de Blaauwe balie het eerste exemplaar uitgereikt. Het boek, dat wordt uitgegeven door stichting Utrechts Landschap en is ook in dit infocentrum te koop, maar tevens bij boekhandel Kniphorst, bloembinderij 'Het Binnenveld' enboekhandel 'Novita' in Bennekom.