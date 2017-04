Badmintonster Kelly van Buiten zegeviert in Hoorn

HOORN/WAGENINGEN - Op het junior master toernooi in Hoorn toonde badmintonster Kelly van Buiten uit Wageningen zich oppermachtig door in het enkelspel, de dubbel en gemengd dubbel de eerste prijs op te eisen. Een prachtig resultaat van een lange dag.

Op 11 maart werd in hoorn een wedstrijd gehouden in de reeks van het junior master circuit. In de enkel wist Kelly haar poule te winnen en zich daarmee te plaatsen voor de finale. Hierin nam ze het op tegen Mara Lemmens die echter in Kelly haar meerdere moest erkennen. In de dames dubbel speelde Kelly van Buiten met haar vaste partner Nienke Kwakkenbos uit Borne. Na drie stevige partijen mochten ze zich uitroepen tot winnaar. In de gemengd dubbel speelde Kelly ditmaal met haar trainingspartner Robin Mesman uit Almere. De halve finale werd zonder al te veel problemen gewonnen en daarmee kwamen ze in de laatste en tevens afsluitende partij van het toernooi. Na de eerste set te hebben gewonnen werd het in de tweede set toch nog even spannend toen het scorebord 20-20 aangaf, maar Kelly en Robin bleven geconcentreerd en trokken uiteindelijk de winst naar zich toe.

Nadat kelly al eerder dit jaar succesvol te was geweest op het regionaal jeugdkampioenschap en het mastertoernooi in Groningen is dit wederom een prachtige resultaat. Volgende week is Kelly te vinden in Amersfoort waar ze deelneemt aan de Master voor senioren.