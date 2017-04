One People - One Planet

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Nicky Boering aan de beurt.

Naam: Nicky Boering.

Geboren: Op 26 november 1967 in Hengelo (O). Toen ik 18 jaar was ben ik creatieve therapie drama gaan studeren in Amersfoort. Na mijn propedeuse ben ik gestopt met deze opleiding om meer van de wereld te zien. In 2001 ben ik vanwege een liefde in Wageningen gaan wonen. Deze liefde is voorbij. De liefde voor Wageningen wordt steeds groter.

Woonplaats: Wageningen vind ik een heerlijke plaats om in te wonen. Niet te klein en niet te groot. Veel verschillende culturen maken Wageningen levendig en kleurrijk. We kunnen veel van elkaar leren. Ook de omgeving van Wageningen is prachtig. Aan de ene kant het water, de Rijn en aan de andere kant de bossen en het binnenveld.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Ik woon samen met mijn geweldige dochter Amber. Ze is 11 jaar en zit in groep 7 van de H.J. Piekschool.

Dieren: Twee konijnen: Fluffy en Nijntje en twee goudvissen: Stip en Doerak.

Hobby's: Trommelen en reizen.

Opleiding: Na mijn rondreis door Europa, heb ik de opleiding tot goudsmid afgerond. Vervolgens ben ik in de ICT beland en er weer vertrokken. Ik heb de opleiding co-active coach en NLP masterpractitioner gedaan. Ik heb jaartrainingen gevolgd op het gebied van sjamanisme en spiritualiteit.

Huidige beroep: Ik ben trainer/coach en Sjamanistisch healer. Ik heb de mooie ruimte Duivendaal 7 in beheer. In samenwerking met een aantal mensen uit het netwerk van Happiness4All komt hier soort proeverij van coaching, zelfbewustwording, massage en spiritualiteit in ieder geval op de woensdagen.

Wat vind je leuk aan dit werk: Mijn werk is zeer gevarieerd. Momenteel geef ik maandelijks een workshop die gaat over de spirituele ontwikkeling van de vrouw, gebaseerd op de dertien oorspronkelijke clanmoeders. In mijn werk als beheerder van Duivendaal 7 ontmoet ik verschillende mensen met verschillende achtergronden. Allemaal houden ze zich op hun eigen manier bezig om de wereld een beetje mooier maken.

Verder actief: Ik zit in het bestuur van Four Worlds Europe, een stichting die zich als doel stelt inheemse kennis te integreren in de westerse maatschappij, zodat we leren om met meer respect en anders met de aarde en al hun bewoners om te gaan. We hebben direct contact met inheemse volkeren over de hele wereld, die zich allemaal inzetten voor One People, One Planet. Vanuit dit netwerk komt: 'Dance to Heal the Earth' naar Wageningen.

Stamcafé: Voorheen café Happiness op de woensdagochtend. Nu wordt het de 'proeverij van persoonlijke ontwikkeling' in Duivendaal 7.

Slecht in: Breien.

Goed in: Organiseren en mensen met elkaar verbinden.

Hekel aan: Strijd, iedereen heeft zijn eigen waarheid.

Spijt van of over willen doen: Ik ben dankbaar voor alle levenslessen die ik heb geleerd.

Lelijkste plekje in Wageningen: Het busstation is erg saai.

Mooiste plekje in Wageningen: De Eng, de uiterwaarden, de bossen en bij de bloeiende magnoliaboom in het Torckpark.

Estafettestokje gaat naar: Anke de Jong.

Omdat:Ze een inspirerende en krachtige vrouw