Heerenstraat Theater 'Onderneming van het Jaar'

Tijdens de voorbereidingen van het Business Event in de gemeente Wageningen heeft de categorie Detailhandel & Horeca middels een sms-campagne hun volgers mogen aansporen om te stemmen.

WAGENINGEN - De genomineerden 't Zuivelhoekje, Heroes of Taste en Heerenstraat Theater hebben hun klanten door middel van met name social media gevraagd om te stemmen. In een filmpje op de facebook pagina van de organisatie maakte notaris Sjirk Bijma maandag 13 maart de gelukkige winnaar bekend. De stemmen van het publiek werden bij de uitslag van de jury gevoegd en het Heerenstraat Theater mag zich 'Onderneming van het Jaar' noemen. Op maandag 27 maart zullen Tom de Bont en Rozemarijn Nieuwland op het podium van de Wageningse Berg hun prijs in ontvangst nemen. De winnaars van de overige categorieën Rabo Starter van het Jaar, MKB en Grootzakelijk worden op deze avond bekend gemaakt. Kaarten voor deze netwerkbijeenkomst zijn verkrijgbaar via e-mail: www.nbe.nu. Uit alle sms-inzendingen werd door Bijma tevens een telefoonnummer uitgezocht en gebeld naar de winnaar van het prijzenpakket dat de genomineerden uit deze categorie hadden samengesteld. Sanne Touw mocht vier bioscoopkaartjes, twee entreekaarten voor het Business Event en twee overheerlijke pakketten van 't Zuivelhoekje en Heroes of Taste in ontvangst nemen.