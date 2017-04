't Zuivelhoekje 'Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak'

WOERDEN - Tijdens het jaarlijkse Branche-Event van het Vakcentrum Kaas en Delicatessen is 't Zuivelhoekje Wageningen uitgeroepen tot 'Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak 2017/2018'.

Geëmotioneerd namen Peter Wissing, zijn vrouw Lisette Kwakkel en zoon Arjan Wissing het Gouden Kaasmes in ontvangst. Al meer dan 15 jaar horen ze bij de top van Nederland, en nu eindelijk mochten ze zich 'Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak' noemen. Dat zorgde wel voor enige ontlading.

De finalisten werden door diverse vakjury's beoordeeld op hun visie op het vak en de branche, de eigen aanpak daarin, het ondernemings- en winkelmanagement, het personeel(sbeleid), hygiëne en netheid en de performance van de winkel. Daarnaast beoordeelde een consumentenjury, die zich niet bekend maakte in de winkel, het aanbod, de winkel en de behandeling die hen als klant ten deel viel.

Volgens de juryleden ligt deze zeer verzorgde en voor het publiek van buitenaf erg aantrekkelijke winkel in een mooie winkelstraat. In de winkel voelt het als een warm bad. De klant is welkom en er is alle aandacht voor hun wensen. De medewerksters en ondernemers nemen alle tijd voor hun klanten, geven goede raad en geven ook alle ruimte om zonder begeleiding rond te kijken. De gepassioneerde visie en de ruime kennis van de producten die worden verkocht, onderstrepen volgens de jury het ondernemerschap van 't Zuivelhoekje Wageningen van de heer Wissing. Het zeer uitgebreide assortiment binnen- en buitenlandse kaas wordt gepresenteerd in een uitnodigende winkel waar beleving dagelijks centraal staat.

't Zuivelhoekje heeft deze overwinning mede te danken aan hun klanten, en als blijk van waardering zullen zij hun klanten deze week trakteren op iets lekker en in de aankomende weken op zeer mooi aanbiedingen. Iedereen is welkom op vrijdag 24 maart van 19.00 tot 21.00 uur om te toosten op de overwinning.