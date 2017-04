Wageningen schrijft muzikale geschiedenis

WAGENINGEN - Op zaterdag 8 april wordt het vernieuwde stadhuis officieel geopend. Als aftrap gebeurt er om 11.00 uur iets heel bijzonders. Er starten dan zes muzikale parades door de stad die uitmonden in een finalestuk 'Comin Home' op de Markt met meer dan driehonderd muzikale deelnemers.

Een uniek muzikaal project, want niet eerder in de Wageningse geschiedenis gaf zo'n grote en enthousiaste groep van muziekgezelschappen samen een uitvoering. "Het belooft een geweldig evenement te worden" aldus burgemeester Van Rumund afgelopen zaterdag tijdens de eerste repetitie. De voorbereiding en uitvoering van de muzikale parade staat onder de inspirerende leiding van professionele dirigent Guus Tangelder, bekend van de BigBand Sound of Science. Samen met rechterhand Jeroen Sluijsmans is hij al meer dan anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen. Volgens Sluijsmans ontstond het idee toen hij de burgemeester vertelde over een experiment van de BigBand met het carillon van het Provinciehuis. "Dat gaan wij in Wageningen ook doen tijdens de opening van het stadhuis", zei de burgemeester, "maar dan met zoveel mogelijk Wageningse koren en orkesten". Tangelder kreeg dan ook de opdracht mee om de muziek zo te schrijven dat iedereen kon meedoen: van jong tot oud, van Japanse Slagwerkgroep tot school- en volwassenenkoor, met leerlingen van 't Venster tot studentenorkest en Harmonie. Bron van inspiratie waren de parades van de Semana Santa in Spanje en teksten van stadsdichter Martijn Adelmund. Tangelder: "Vanuit zes verschillende straten richting Markt gaan blazers en slagwerkers met daaraan toegevoegd de koren vier stukken spelen: 'Wiel 1', Wiel 2' verwijzen naar het wiel in het Wageningse wapen en de andere twee stukken heten 'Het Nieuwe Stadhuis en "Ons nieuwe huis'." Na aankomst op de Markt is het tijd voor de grande finale 'Comin Home'. Hierin is een hoofdrol weggelegd voor de Grote Kerk. Tangelder: "Het gelukkige toeval wil dat beiaardier Boudewijn Zwart heel enthousiast was om mee te doen. We hebben hem daarom betrokken bij het hoofdmotief van de 'Comin Home' performance. Een warmer welkom op de Markt kun je je niet voorstellen". Aansluitend wordt er door een solo-trompetist het signaal gegeven dat heel Wageningen naar de Markt moet komen. Daarna ontspint zich de Comin Home-suite, waarmee het stadhuis niet alleen letterlijk teruggeven wordt aan de stad maar waarin het vooral draait om samen leven, samen plezier en muziek maken.

