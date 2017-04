Jet en Daan maken bijzondere docu over Prins Bernhard

Door Kees Stap

WAGENINGEN - In het Heerenstraat Theater draaide vorige week de film 'Bernhard'. Een documentaire over het veranderde beeld van Prins Bernhard in de loop van de jaren. Heel bijzonder zijn de makers: Jet van Roekel en Daan Oosterhuis, twee 17-jarige Wageningse scholieren die de film maakten als profielwerkstuk voor hun eindexamen havo op het Pantarijn.

Jet en Daan hebben voor de film diverse personen geïnterviewd, waaronder Ad van Liempt (journalist), Geert Aalders (kritisch auteur over Prins Bernhard) en burgemeester Geert van Rumund. Samen met historisch materiaal is dit tot een documentaire van 35 minuten gesmeed. De film laat zien hoe Prins Bernhard, de held uit de Tweede Wereldoorlog, in de loop der jaren steeds meer onder vuur kwam te liggen. Vooral na zijn dood in 2004 is zijn reputatie, mede door diverse kritische publicaties, flink geschaad.

Docent Joost Witte legt uit dat Jet en Daan met de documentaire een bijzondere prestatie hebben geleverd. "In het profielwerkstuk moeten de leerlingen samenwerken en een goed onderzoek verrichten. Meestal leidt dat tot een schriftelijk verslag van een literatuuronderzoek. Jet en Daan hebben het anders gedaan. Zij hebben diverse deskundigen op camera weten te interviewen. Daarnaast hebben ze veel historisch materiaal weten te verzamelen. Erg indrukwekkend."

Jet en Daan kozen voor een documentaire als profielwerkstuk, als voorbereiding op hun vervolgstudie. "Ik wil volgend jaar de filmopleiding in Utrecht gaan doen en Jet gaat een opleiding communicatie volgen", legt Daan uit. "De documentaire gaf ons de kans om op dit gebied samen te werken. Ik heb de beelden bij elkaar gezocht en de regie gedaan. Jet heeft veel gelezen over Prins Bernhard en zij heeft het script geschreven." Jet legt uit waarom zij juist Prins Bernhard voor de documentaire hebben uitgekozen. "We wilden iets doen met de rol van Wageningen in de Tweede Wereldoorlog. Dat bleek nog al een breed onderwerp. We concludeerden dat we beter aan de slag konden met Prins Bernhard, ereburger van Wageningen. Een intrigerend persoon, waar we onze eigen mening over konden vormen."

De beloning voor Jet en Daan was een dikke 9 van hun docent. En een staande ovatie van familie, medescholieren en docenten na afloop van de voorstelling in het Heerenstraat Theater.

Zelf de film van Jet en Daan bekijken? Dat kan op YouTube: youtu.be/5DzX24NkkUM