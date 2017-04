Mini dierenpark verhuist naar het Spijk

WAGENINGEN - Het mini dierenpark aan het Spijk gaat er komen! Met die intentie hebben Opella, 's Heeren Loo, Stichting Mini Dierenpark en de Woningstichting een intentieovereenkomst getekend. Ze spannen zich in om het huidige mini dierenpark, gelegen aan de Duivendaal, een nieuw en mooier onderkomen te geven bij de stadsboerderij, gelegen aan het Spijk te midden van de nieuwbouwwijk Torckdael. Ook komt er op hetzelfde terrein een beweegtuin.

Het mini dierenpark verhuist en alle dieren krijgen een vernieuwd onderkomen aan het Spijk. De vier partijen bieden met dit initiatief gezamenlijk een prachtige kans op het gebied van zorg, participatie voor mensen met een beperking en de woningmarkt. Ze zorgen voor een verbindende factor voor Wageningen en haar bewoners.

Het doel van Stichting Mini Dierenpark is het bevorderen van het contact tussen kinderen en dieren in een diervriendelijke omgeving. Bovendien kan het dierenpark fungeren als een educatieve omgeving voor kinderen in Wageningen. 's Heeren Loo creëert met het mini dierenpark en de stadsboerderij een leer-, werkbedrijf dat bereikbaar is voor cliënten in en rondom Wageningen waarbij de ontmoeting centraal staat. Opella zet zich graag in om een bijbehorende beweegtuin te realiseren voor haar klanten van Torckdael en voor de Wageningse samenleving. Opella creëert op deze manier een plezierige omgeving voor haar klanten en bezoekers. Tot slot valt de realisatie van het mini dierenpark en de beweegtuin onder de doelstellingen van de Woningstichting. Zij ondersteunen dit project financieel en dragen bij met hun expertise op bouwkundig gebied.

Nu de intentieovereenkomst getekend is, is de eerstvolgende stap om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarnaast vindt er binnenkort een inloopspreekuur voor omwonenden plaats, die daar terecht kunnen met al hun vragen. De realisatie en inrichting van het mini dierenpark en de beweegtuin wordt pas in gang gezet als de nieuwbouw van Torckdael fase 2 gereed is.

In het centrum van Wageningen komen naast het mini dierenpark appartementen en herenhuizen te staan. Die zijn onderdeel van de nieuwe wijk Torckdael. Dat is en wordt een gemêleerde wijk van bewoners en activiteiten en is prachtig gelegen aan het Spijk. Op dit moment is de bouw van fase twee volop aan de gang. Als alles volgens planning verloopt, is fase twee aan het einde van 2017 klaar.

Wilt u meer weten over het mini dierenpark? Dan kunt u terecht bij Matthijs Bogers, projectontwikkelaar bij de Woningstichting, bereikbaar via telefoonnummer 0318 - 471 600 of via info@dewoningstichting.nl.