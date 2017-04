Gezellig uit eten voor het goede doel

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Vanaf 29 maart bent u van harte welkom in de Happietaria. Dit pop-up restaurant aan Rustenburg 5 wordt vier weken lang gerund door vrijwilligers en de volledige opbrengst gaat naar een gezondheidszorgproject in India. "We streven ernaar om 25.000 euro op te halen voor een project in India van de organisatie Tear", zegt Gerdine Bakker, een van de organisatoren. "Het project richt zich op ziekenhuiszorg voor de meest kwetsbare mensen." In Happietaria serveert men een gevarieerd driegangen keuzemenu, met een paar Indiase gerechten, zoals een kruidige rode linzensoep en kip tandoori, maar ook een lasagne of een lentesalade. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de inrichting. Deze week maakt men een eindsprint om alles in gereedheid te brengen. Op 29 maart is de feestelijke opening door de burgemeester en op 27 en 28 maart gaat men proefdraaien. U kunt zich hier voor aanmelden. Naast diners serveert men ook ontbijtjes op donderdag 6, 13 en 20 april en een paasbrunch op 17 april van 12.00 tot 14.00 uur. Op 1 april kunt u taarten komen proeven van de wedstrijd 'Heel Wageningen Bakt'. Uw lekkerste taartrecept kunt u nog opgeven tot en met 24 maart. Happietaria is 29 maart tot 26 april van maandag tot en met zaterdag geopend. Via de website kunt u reserveren. Ook donaties voor het goede doel zijn welkom.

www.happietariawageningen.nl.