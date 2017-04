Buurtapp Nextdoor groot succes in Wageningen

WAGENINGEN - Een jaar na de introductie bereikt de buurtapp Nextdoor in Wageningen Noordwest de mijlpaal van 500 leden. Een mooie manier voor bewoners om met elkaar in contact te komen voor een gezellige en veilige buurt.

Nextdoor is een besloten buurtapp waarop je gemakkelijk ideeën kunt delen over bijvoorbeeld veiligheid en buurpreventie. Je kunt spullen lenen, weggeven of verkopen aan buurtgenoten. Of vragen om hulp bij het vinden van een betrouwbare oppas. Het platform is zo ingericht dat buren op een betrouwbare manier informatie kunnen uitwisselen. Alle leden worden geverifieerd en buren kunnen zich alleen aanmelden met een echte naam. In Nederland is meer dan 40% van de buurten al aangesloten op Nextdoor. In Wageningen gaat het om tien van de veertien wijken, met in totaal meer dan 1500 leden. Noordwest loopt daarbij voorop: 500 van de 4000 bewoners zijn al lid.

Het platform promoot de activiteiten van de bewonersvereniging in Noordwest, zoals een opschoonactie en de jaarlijkse paas- en koningsfeesten. Nextdoor helpt ook om nieuwe ideeën en vrijwilligers te mobiliseren. Uit het wijkpanel (WijWageningen) kwam er subsidie voor een informele concertreeks 'Music Nextdoor' met drie optredens in de buitenlucht. En de buurtapp zet zich nu in voor het Buurtpunt Noordwest, een inlooppunt voor de wijk dat nu in oprichting is, in een ruimte van Spar Wageningen aan de Brinkmanlaan (www.buurtpuntnoordwest.nl).

Jouwert van Geene, oprichter van Nextdoor Wageningen Noordwest: "Nextdoor werkt ook samen met WhatsApp-buurtpreventie van de Gemeente. Via de WhatsAppgroep-buurtpreventie en NL Alert kregen we laatst bijvoorbeeld een melding van mogelijke inbrekers in de Noweestraat. Nextdoor is dan een goede aanvulling omdat het de mogelijkheid biedt om in gesprek blijven met buurtgenoten over wat er is gebeurd. De WhatsAppgroepen zijn daar niet voor bedoeld."

"Ik merk dat Nextdoor veel potentie heeft, en het mensen actiever bij de wijk betrekt", zegt Van Geene. Uit onderzoek blijkt dat mensen burenhulp willen geven, maar niet weten waar ze met hun hulp terecht kunnen. Terwijl een kwart van de inwoners zegt hulp van een buur te kunnen gebruiken, maar het niet aan hen vraagt. Nextdoor kan daarbij dus helpen. Van Geene: "Nextdoor is het digitale touwtje uit de brievenbus. Zo ga je sneller even buurten, waardoor bewoners meer voor en met elkaar gaan doen in de buurt. En alleen bekenden kunnen aan het touwtje trekken. Wel zo'n veilig gevoel."

Nextdoor is er voor alle wijken in heel Nederland. Meer informatie: www.nextdoor.nl