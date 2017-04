montessorischool opnieuw de snelste in scholierenloop

De Wageningse Montessorischool veroverde zaterdag in het Belmonte Arboretum opnieuw de eervolle titel 'Snelste School'. De 46 lopers van de school waren erg blij met de overwinning. Foto: B. Hermansz (Foto: B. Hermansz)

WAGENINGEN - De Wageningse Montessorischool mag zich opnieuw tooien met de eervolle titel 'Snelste School'. Bij de Belmonte Scholierenloop, die atletiekvereniging Pallas'67 afgelopen zaterdag organiseerde, behaalde de school maar liefst 67 punten, ruim dubbel zo veel als de nummer 2, de Brinkschool.

De derde en de vierde plaats waren voor de Piekschool en de Jozefschool, met 25 en 23 punten. De Montessorischool, die nu vier keer achter elkaar de titel won, nam juichend de wisselbeker in ontvangst. De Belmonte Scholierenloop is de opvolger van de scholierencross, die in het bos op de Wageningse Berg werd gelopen.

Sinds 2015 vormt het Belmonte Arboretum het decor voor deze spannende hardloopwedstrijd voor basisscholieren uit Wageningen, Rhenen, Renkum en Bennekom. Afgelopen zaterdag liepen ze in prima hardloopweer, al viel er af en toe een bui. De scholieren lopen eerst individueel twee rondjes. De eerste vijf plaatsen krijgen daar punten voor. Daarna volgen de estafettes, waarbij teams van vier lopers elk 350 meter lopen en punten verdienen. Vooral de wanorde bij het wisselpunt maakt de Scholierenloop tot een speciale ervaring.

Dit jaar waren er bijna 260 inschrijvingen, waarvan zo'n twee derde uit Wageningen.

