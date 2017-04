Ik ben dol op water, ruimte en rust

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Anke de Jong aan de beurt.

Naam: Anke de Jong.

Geboren: Op 8 maart 1964 in IJlst (Friesland). Wij woonden op een boerderij 'achter het water', de eerste jaren alleen te bereiken via een smal fietspad en per boot.

Woonplaats: Wageningen, een heerlijke stad om te wonen. Bos, water en weilanden zijn allemaal in de buurt. De studenten en de verschillende nationaliteiten maken Wageningen levendig.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Ik ben getrouwd met Bart-Jan. We hebben een dochter van 17 en een zoon van 13 jaar.

Dieren: Er lopen regelmatig katten uit de buurt in de tuin. Verder genieten we van de eekhoorns en vogels om ons huis.

Hobby's: Wandelen, hardlopen, lezen, intuïtief zingen en mijn werk. Ik verdiep mij graag in de wijsheid van oude culturen en natuurvolkeren. Ik denk dat wij daar veel van kunnen leren.

Opleiding: Wageningen Universiteit. Ik ben 20 jaar werkzaam geweest als onderzoeker bij diverse onderzoeksinstellingen.

Huidige beroep: Negen jaar geleden heb ik mijn baan opgezegd en ben mijn eigen bedrijf gestart. Ik ben Soul Voice teacher en geef trainingen, workshops en consulten, waarin mensen door middel van stemklank meer over zichzelf te weten komen, vitaler worden en zich meer bewust worden van hun kwaliteiten.

Wat vind je leuk aan dit werk: Mensen te ondersteunen bij het vinden van hun eigen waarde. Zodat ze meer in hun kracht staan, gelukkiger zijn en op die manier meer voor de samenleving betekenen. Ieder mens is anders, en dat maakt het zo boeiend.

Stamcafé: De keukentafel.

Favoriete club: STW, de schaatsclub van Wageningen. Het is een club waar jong en oud samen traint, en iedereen geniet van het schaatsen.

Favoriete krant: NRC

Favoriete CD/muziek: Van klassiek tot house, van Bach tot Prince en Tiesto. Ik kan van veel verschillende soorten muziek genieten, afhankelijk van mijn stemming.

Favoriete sport: Schaatsen, het liefst op natuurijs.

Favoriete vakantieadres: Friesland en Noorwegen. Ik ben dol op water, ruimte en rust. De bergen in Noorwegen vind ik fantastisch. En ik ben altijd blij als ik weer in Friesland ben. Al gaan onze kinderen liever naar een plek waar de kans op warm weer wat groter is.

Slecht in: Spullen weggooien.

Goed in: Zaken overzien, de vinger op de zere plek leggen en mensen een stapje verder helpen.

Hekel aan: Niet eerlijk zijn, om de brij heen draaien.

Spijt van of over willen doen: Dat ik toentertijd niet iets eerder mijn baan heb opgezegd.

Goede voornemens: Mijzelf minder serieus nemen en vaker gaan dansen.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Samen met mijn partner een paar maanden door Noorwegen trekken.

Lelijkste plekje in Wageningen: Het kolossale appartementencomplex dat bij Rustenburg in aanbouw is. Ik vind het jammer dat in Wageningen alles zo propvol wordt gebouwd.

Mooiste plekje in Wageningen: De uiterwaarden.

Estafettestokje gaat naar: Martijn Hoogstra.

Omdat: hij vast een bijzonder verhaal te vertellen heeft.