Trotse ondernemers bij Business Event

WAGENINGEN - GreenFood50, AgroFlux, het Heerenstraat Theater, de Van Rennes Groep en bar-restaurant Taste waren maandagavond in hotel De Wageningsche Berg de winnaars van de Wageningse ondernemersprijzen. Dit gebeurde tijdens het Business Event gemeente Wageningen. Het was een avond waar de bezoekers kennis konden maken met veel bijzondere en innovatieve bedrijven. Presentator Harm Edens en burgemeester Geert van Rumund waren het dan ook eens dat Wageningen hier trots op mag zijn. "Deze bedrijven zijn bij uitstek ambassadeurs van wat Wageningen te bieden heeft. Er gebeuren hier dingen die je niet voor mogelijk houdt. Op het gebied van voeding en gezondheid is Wageningen wereldberoemd. Maar ook een traditioneel bedrijf van bijna honderd jaar oud laat zien dat je jezelf kunt blijven vernieuwen."

Bij het Business Event wordt in vier categorieën gestreden. In de categorie Starters was Marc Arts van GreenFood50 de winnaar. GreenFood50 ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve quinoa ingrediënten. "Zeg je voeding en innovatie, dan zeg je Wageningen. GreenFood50 is hier bij uitstek een voorbeeld van", zei juryvoorzitter Sjirk Bijma. Berend Tillema van AgroFlux ontving de Jonge Helden Award, een speciale prijs voor studenten die een onderneming zijn gestart. AgroFlux gebruikt zeewier in het voedsel van koeien om de gezondheid te verbeteren en de melkproductie te verhogen. "Mooi om te zien hoe een uit de hand gelopen studie zichzelf in de praktijk bewijst", vond Bijma. De winnaar in de categorie Horeca en Detailhandel was al bekend. Die werd bepaald door een sms-actie. De prijs ging naar het Heerenstraat Theater. "Een van de pareltjes in de Wageningse binnenstad", aldus wethouder Dennis Gudden die de prijs overhandigde. In de categorie MKB/grootzakelijk ging de prijs naar de Van Rennes Groep. Frank en Edwin van Rennes, de vierde generatie van het in 1921 opgerichte bedrijf, namen de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst. "Een bouwbedrijf dat constant doorgroeit door de juiste keuzes te maken. En plaats biedt aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt", aldus Bijma. Tot slot mocht het publiek bij het Business Event uit alle genomineerden nog stemmen voor de WOC-publieksprijs. Die ging met overweldigende meerderheid naar bar-restaurant Taste.