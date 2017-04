Week van de helden op Johan Frisoschool

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Vorige week stond de Johan Frisoschool in het teken van het thema 'Helden'. Burgemeester Van Rumund opende de projectweek. Elke groep had een eigen 'heldenthema', zoals sprookjeshelden, filmhelden, uitvinders en heldenberoepen. De leerkrachten hadden zich passend verkleed. Veel Supermannen en -vrouwen, maar ook een judoka, een prinses, een kok en directeur Hemmen als burgemeester. Want, vertelde de directeur, de burgemeester is zijn held vanwege zijn inzet voor Tri en zijn ouders die uitgezet dreigden te worden. De week stond bol van activiteiten. Groep 8 knutselde poppen en gaven een voorstelling aan groep 1,2 en 3 met zelfbedachte verhalen. Ook kregen zij een clinic van een Olympische sportheld: beachvolleybalster Jantine van der Vlist. Groep 6 ging proefjes doen met een uitvindersheld van de WUR. Groep 4 kreeg bezoek van een dierenambulance. Bij groep 7 kwam een 97 jarige oorlogsveteraan vertellen. In iedere groep begon de projectweek met een kringgesprek over jezelf als held: wanneer ben je een held? Wanneer ben je geen held? Hoe kun je zelf een held voor iemand zijn? Iedereen kan een held zijn, want iedereen heeft iets wat hij goed kan. Op vrijdag werd de week afgesloten met een tentoonstelling waarin alle groepen de gemaakte kunstwerken van deze week tentoonstelden. Belangstellenden zijn altijd welkom om een kijkje te nemen op de Johan Frisoschool.