Duurzame Lentezondag staat in het teken van de #zwerfie

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Het centrum van Wageningen staat tijdens de koopzondag 2 april in het teken van de lente, van duurzaamheid en van zwerfafval. Tijdens de Duurzame Lentezondag staan er meer dan zeventig kramen met bijvoorbeeld fairtrade, duurzame, biologische en handgemaakte producten of artikelen om het voorjaar in huis te halen. Daarnaast zijn leuke activiteiten rondom het thema zwerfafval.

De organisatie is in opdracht van de Stichting Ondernemersfonds Wageningen in handen van Ilonne Bongers van Bas Buitensport en Marike van der Leeden van 't Herenzaakje. Vorig jaar waren zij al betrokken bij de duurzame lentemarkt. Als ondernemers vinden zij duurzaamheid een belangrijk onderwerp. "We moeten met zijn allen aan de slag om de wereld voor mens en milieu wat beter te maken. Gelukkig zijn er steeds meer ondernemers en organisaties die zich dit realiseren en met ons mee willen doen."

Drie partners die meedoen met de Duurzame Lentezondag zijn afvalinzamelaar ACV, de gemeente Wageningen en Wageningen Schoon. "We starten op de Duurzame Lentezondag met 'Wageningen Schoon'. Het doel van deze campagne, die vier weken duurt, is om Wageningers bewust te maken van het belang om elke dag 1 zwerfie (stuk zwerfafval) op te rapen." Hugo Hoofwijk, initiatiefnemer van Wageningen Schoon: "De zwerfie is een landelijke actie van de stichting Klean. Als een kwart van alle Wageningers voortaan elke dag een zwerfie raapt, is het zwerfafvalprobleem in Wageningen verleden tijd. We roepen iedereen op om elke dag een zwerfie op Social Media te delen met de hashtags #zwerfie en #WageningenSchoon. Wie dat 30 dagen volhoudt, krijgt na afloop een leuke verrassing. Op onze stand bij het stadhuis kan iedereen die met de actie mee wil doen op 2 april speciale zwerfie-handschoenen ophalen." De Duurzame Lentezondag start om 13.00 uur, maar om 12.00 uur start bij de fontein op de Markt al een opschoonwandeling. Een mooie kans om de smaak van zwerfies opruimen te pakken te krijgen. Om 13.30 uur opent burgemeester Geert van Rumund bij de fontein op de Markt het eerste zwerfie-opvanghuis. Op het Raadhuisplein verzorgen 'de Vuilnismannen' een wervelend optreden; de band trommelt op rommel en iedereen mag meedoen. Er is zwerfie-bingo voor de kinderen en een 'complimentenprullenbak' waarmee het opruimen van zwerfafval een leuk spelletje wordt. Ook kunnen kinderen achter het stuur zitten van een echte ACV-veegmachine.

Kijk voor het volledige programma op www.wageningencentrum.nl/lentemarkt