Wageninger Wim Zeegers komt met het boek 'Stille Slopers'

Door Jan Boer

WAGENINGEN - Wim Zeegers was indertijd directeur van Zeegers Installateurs. Vijfentwintig jaar geleden ging bij hem een knop om: "In mijn bedrijf werd het personeel regelmatig gecontroleerd op hun gezondheid, ook ik. Mijn cholesterolwaarde bleek veel te hoog te zijn. Dan kun je twee dingen doen: medicijnen nemen óf je voedingspatroon veranderen. Ik koos voor het laatste.

Ik ben nu bijna 79 jaar en kerngezond. Mijn cholesterol is helemaal in orde. Het is voor mij het bewijs, dat goede voeding een geweldige invloed op je heeft. Je moet gezondheidsklachten voorkomen in plaats van symptomatisch behandelen met medicijnen. Daar gaat het om!" Dit bewustwordingsproces mondde na uitgebreid onderzoek en veel verdieping bij hem uit in het schrijven van het boek over gezond leven 'Stille Slopers', over vitaminen- en mineralentekorten in onze voeding, dat hij onlangs voor een volle zaal presenteerde in Hof van Wageningen. In zijn boek gaat hij helder en gedetailleerd in op de betekenis van vitaminen, mineralen, zonlicht, voeding en nog veel meer.

Wim Zeegers: "Stille slopers in je lichaam hoor je niet, zie je niet en voel je niet. Totdat alle compensatiemechanismen en reserves van je lichaam zijn uitgeput. Dan kan de klap hard aankomen. Ik wil mijn visie graag overbrengen. Tekorten aan vitaminen en mineralen worden stelselmatig gebagatelliseerd, maar die tekorten dragen wel in belangrijke mate bij aan chronische ziekten. Daar lijden miljoenen mensen aan. Langdurige kwalitatieve ondervoeding is een fenomeen, dat niet altijd goed begrepen wordt." Eén van de gastsprekers bij de presentatie vertelde, dat wij steeds ouder worden, maar dat de gezonde levensverwachting daarentegen dramatisch gedaald is. Met andere woorden, veel mensen worden niet gezond oud.

Wim Zeegers: "Chronische ziekten zijn vaak het gevolg van voedingstekorten of verkeerde voeding. Volgens het RIVM hebben zeven miljoen mensen in ons land in 2030 chronische ziekten, waarvan drie miljoen mensen twee of meer chronische ziekten zullen hebben. Het lichaam probeert zoveel en zo lang mogelijk de boel goed te houden en mogelijk te repareren, maar op een gegeven moment kan het dat niet meer aan, omdat er geen rek meer in zit. Dan openbaart zich een ziekte." Zeegers betoogt, dat door gebruik te maken van voeding met meer groenten en fruit, maar minder granen. 'Stille Slopers' ligt in de boekhandel.

Kijk voor meer informatie op www.stilleslopers.nl.