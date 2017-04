Tennissen voor het goede doel

WAGENINGEN - Het eerste Anne van den Ban tennistoernooi heeft 500 euro opgebracht. Dat geld komt ten goede aan beurzen voor getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden. De NVLTB en studententennisclub Walhalla organiseerden dit benefiettoernooi afgelopen weekend voor de eerste keer.

Ook medewerkers en studenten van Wageningen University & Research die geen lid zijn van een van beide verenigingen konden meedoen. Veertig spelers streden op sportpark De Bongerd om de eer. En natuurlijk was er een goed gevoel voor alle deelnemers: samen brachten zij via het inschrijfgeld een mooi bedrag bij elkaar voor het fonds. De NVLTB verdubbelt dit bedrag uit eigen middelen tot 500 euro. Professor Van den Ban was de stichter van de Voorlichtingskunde in Wageningen. In 1992 richtte hij het naar hem genoemde fonds op, dat studiebeurzen geeft aan getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden. Inmiddels kan het fonds met bijna duizend donateurs jaarlijks ongeveer twintig studenten van over de hele wereld financieel ondersteunen om in Wageningen te komen studeren. Anne van den Ban is vorig jaar op 88 jarige leeftijd overleden. Het voornemen is om het toernooi tot een jaarlijkse traditie te laten uitgroeien, vertelt organisatrice Sonja van der Arend van de NVLTB. 'Voor volgend jaar streven we naar een verdubbeling van het aantal deelnemers. Deze eerste keer smaakt naar meer.'