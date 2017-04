Shout organiseert benefiet voor LHBT-asielzoekers

WAGENINGEN - Op zaterdag 1 april organiseert Shout in de Wilde Wereld een benefietfeest voor Lesbische-, Homoseksuele, Biseksuele- en Transgender asielzoekers (LHBT).

De asielzoekers-support commissie van SHOUT werd in het leven geroepen toen VluchtelingenWerk Nederland SHOUT in 2013 benaderde met hulpvragen van LHBT-asielzoekers in de procesopvanglocatie (POL). Sinds het begin van de samenwerking heeft SHOUT al ruim 180 gesprekken gevoerd met LHBT-asielzoekers uit 25 verschillende landen, voornamelijk Afrika, Oost-Europa en Zuidoost-Azië.

Naast de gesprekken worden de LHBT-asielzoekers ook uitgenodigd voor Shout activiteiten zodat ze even kunnen verkeren in een veilige omgeving met gelijkgestemden. Ook worden er voor hen specifiek wel eens activiteiten georganiseerd door de commissie. Voor dat stukje van het werk wil Shout geld ophalen. Tijdens het benefiet zullen er tussen 21.00 en 23.00 uur twee artiesten muziek maken en zal iemand van de commissie meer vertellen over het goede doel van de avond. Na 23.00 uur kunnen de dansschoenen aan en begint er een feest. Zowel de gehele opbrengst van de kaartverkoop als de barwinst zullen naar het LHBT-asielzoekerssupportfonds gaan.

Meer over de gesprekken

"Vaak is het gesprek met SHOUT het eerste moment dat ze openlijk over hun geaardheid kunnen praten. Ze waarderen het ontzettend om ervaringen uit te wisselen met iemand die openlijk LHBT-er is", vertelt Marloes. "Het feit dat er iemand tegenover hen zit waarin ze zich kunnen herkennen wekt vertrouwen. We zijn geen opgeleide hulpverleners maar kunnen juist een extraatje bieden doordat we hun gevoelens snappen." Indien mogelijk gaan er altijd twee mensen van SHOUT in gesprek met een asielzoeker, en heeft tenminste een van hen dezelfde LHBT-achtergrond als de asielzoeker.

Tijdens het gesprek schetst SHOUT ook een beeld van de LHBT-situatie in Nederland. "We zijn hierin wel realistisch want ook in Nederland is er discriminatie. Maar we vertellen ze wel dat je op veel plaatsen gewoon hand in hand kunt lopen, en dat de politie er is om je te helpen. Vooral dat laatste is belangrijk aangezien in veel landen de politie je juist oppakt vanwege je geaardheid."

Omdat er via VluchtelingenWerk vanuit de POL in Wageningen veel vraag is naar gesprekken met SHOUT, staat de commissie open voor uitbreiding. Ben je hierin geïnteresseerd, LHBT-er, spreek je goed Engels, en sta je stevig in je schoenen? Dan ben je van harte welkom om te mailen naar azcsupport@shoutwageningen.nl