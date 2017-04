In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Martijn (Tinus) Hoogstra aan de beurt.

Naam: Martijn Hoogstra, roepnaam Tinus.

Geboren: Op 19 september 1970 te Ede en daar ook opgegroeid. In 1986 even naar Lunteren verhuisd en in 1992 weer terug naar Ede. Vanaf 1997 in Rhenen gewoond en afgelopen jaar 2016 naar Wageningen verhuisd.

Woonplaats: Wageningen (Tuindorp), een gezellig stadje met vriendelijke mensen. Ik vind de diversiteit leuk, onder andere door de universiteit. Mooie omgeving rond de Rijn.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Al bijna vijf jaar verliefd op Liesbeth.

Dieren: Sinds kort twee kippen Dicky en Pikkie. Ik heb altijd katten gehad en konijnen. Nu op zoek naar een leuke hond?

Hobby's: Muziekconcerten bezoeken, varen met Liesbeth op onze mooie boot aan de Wijde A, drummen in de bluesband Slippin'&Slidin', met vrienden bier drinken, wandelen in de natuur, djembe spelen en in mijn lelijke eend rijden, Citroën 2CV6.

Opleiding: LBO-agrarische school in Ede en levensmiddelentechnologie.

Huidige beroep: In 1989 begonnen als sapbereider bij de Riedel. Daarna heb ik het sap ingeruild voor bier in Cafe de Zaaier. Vanaf 2000 van hieruit mijn eigen bedrijf opgebouwd. Sinds 2008 fulltime ZZP-er onder de naam Hiparikaan. Ik geef djembe cursussen en workshops op locatie door het hele land.

Wat vind je leuk aan dit werk: Er gaat niets boven muziek maken met elkaar. Het is mooi om de jeugd kennis te laten maken met traditionele instrumenten en de achtergrond van de ritmes door te geven. Het is altijd feest, wáár ik ook kom. Van scholen tot familiefeesten, instellingen en bedrijven, jong en oud.

Verder actief: Vrijwilliger bij festival Ruigoord Amsterdam en op de kunstmarkt in de Bilt doe ik een toilet-act.

Stamcafé: Café de Zaaier. Ik heb er jaren met plezier gewerkt. JoJo´s vind ik ook leuk.

Favoriete CD/muziek: Heel divers: Frank Zappa, oude ska, Dub, Afrikaanse muziek, Grunge en ook een portie trance digitaal kan ik goed hebben.

Favoriete sport: Tennis kijken, 10 km schaatsen, of als Ajax kampioen wordt. Alles vanaf de luie bank.

Favoriete vakantieadres: De Algarve in Portugal. Ik heb daar een vriend wonen en pas vaak op de hond en katten. Zon en strand, lekker vis eten en de Portugese madronho drinken.

Hekel aan: Vergaderingen en moeilijke mensen die kortzichtig zijn.

Goede voornemens: Eindelijk eens stoppen met roken... ooit.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Een reis door de ruimte maken of met de bluesband naar de USA.

Lelijkste plekje in Wageningen: De hoogbouw valt gelukkig mee in Wageningen.

Mooiste plekje in Wageningen: Het prachtige uitzicht over de Rijn vanaf het Arboretum. Ik verheug me er nu al op dat straks alles daar weer gaat groeien en bloeien. De haven vind ik ook mooi: lekker bootjes kijken.

Estafettestokje gaat naar: Theo de Vries.

Omdat: Blije gast van Wageningen die lekker kan koken. Hij doet de catering bij de Hiparikaan als er Afrikaans gegeten wordt bij de workshops. En hij woont al meer dan 25 jaar in de Bloemenbuurt.