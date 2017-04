Burgemeester van Rumund opent eerste zwerfie-opvanghuis van Wageningen

WAGENINGEN - Op zondag 2 april gaf burgemeester Van Rumund het startsein voor de campagne 'Wageningen Schoon'. Dit deed hij door middel van de officiële opening van het eerste zwerfie-opvanghuis van Wageningen. De prullenbak bij de fontein op de Markt die voortaan als opvanghuis voor zwerfafval door het leven gaat heeft als doel 'donaties' te ontvangen in de vorm van afval. Inwoners kunnen elkaar het goede voorbeeld geven en het 'doneren' van zwerfafval vastleggen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het maken van een selfie en deze vervolgens te delen op sociale media met de vermelding #zwerfie.

De campagne 'Wageningen Schoon' is een initiatief van gemeente Wageningen, ACV, Wageningen Schoon en Stichting Ondernemersfonds Wageningen. Doel van de campagne, die de hele maand april duurt, is om ieder bewust te maken van het belang om elke dag één zwerfie (stuk zwerfafval) te rapen. Want Wageningen schoon, dat doen we samen!

Hugo Hoofwijk, initiatiefnemer van Wageningen Schoon, vertelt: "Het zwerfie-opvanghuis en de term #zwerfie zijn bedacht door Stichting Klean. Sinds 2014 zijn er al veel zwerfie-opvanghuizen geopend maar in Wageningen en omstreken was dat nog niet het geval. Hoogste tijd dus! Door iets dat heel normaal is, een prullenbak, op deze manier in de spotlights te zetten hopen we dat nóg meer mensen zich ervan bewust worden dat het belangrijk, eenvoudig en heel gewoon is om afval in de prullenbak te gooien."

Naast de opening van het zwerfie-opvanghuis zijn er in de campagnemaand 'Wageningen Schoon' nog veel meer activiteiten rondom zwerfafval. Doe mee aan de 30 dagen #zwerfie-challenge: raap 30 dagen lang elke dag een stukje zwerfafval op en post een fotootje daarvan op social media met de hashtag #zwerfie @wageningenschoon. Iedereen dit die volhoudt ontvangt aan het einde van zijn of haar challengeperiode een Dopper. Via info@wageningenschoon zijn gratis handschoenen op te vragen! Meer informatie over de spelregels van de zwerfie-challenge vind je op www.wageningenschoon.nl. Houd deze website ook in de gaten voor meer campagneactiviteiten.