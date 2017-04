Muziek en dans maken me vrij en blij

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Theo de Vries aan de beurt.

Naam: Theo de Vries.

Geboren: Op 29 augustus 1964 in Opende (Groningen).

Woonplaats: Sinds 1982 woon ik in Wageningen. Af en toe ben ik er een tijdje tussen uit geweest (Afrika, Nieuw-Zeeland, Latijns-Amerika). Altijd weer terug naar Wageningen, wat mijn thuisbasis is. De uiterwaarden, de Rijn met de strandjes, de bossen, de gezellige binnenstad; Wageningen heeft alles. Maar soms is het een suf dorp.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Verliefd: voor het leven. Verloofd: nee. Getrouwd: nooit. Kinderen: geen

Opleiding: In Wageningen gekomen om te gaan studeren aan de toenmalige Landbouwhogeschool, richting Plantenveredeling. Snel geswitcht naar Humane Voeding, maar deze studie niet afgemaakt. Opleiding tot Restaurant Kok in Arnhem. Als kok gewerkt in Eethuis Zeezicht, mede-eigenaar geweest van Biologisch Restaurant Jan Steen, daarna opgeleid tot tuinder bij De Goudsbloem en Ruimzicht. Op de Wageningse Eng Biologisch Tuinbouwbedrijf Backvries gehad tot 2011. Gewerkt als installateur van zonnepanelen. Sinds 2013 installateur TonZon kruipruimte-isolatie en werkzaam als kok.

Huidige beroep: Zelfstandig kok/ondernemer. Eigenaar van cateringbedrijf 'Capuchinha Catering' in Wageningen.

Wat vind je leuk aan dit werk: De vrijheid van ondernemen en mijn passie voor eten en voedsel delen met anderen.

Verder actief: Wielrennen als het mooi weer is en schaatsen als er ijs ligt.

Politieke voorkeur: Ik ben een anarchistische pacifist. Ik ben tegen geweld, aangericht aan mens, dier, plant en moeder Aarde (Pacha Mama).

Stamcafé: De Zaaier, eetbar Vreemde Streken, Doctors, JoJo's, Loburg en LUCA.

Favoriete club: AJAX.

Favoriete CD/muziek: Ik hou van muziek en dansen. Het maakt me vrij en blij. Cheb Sahraoui & Chaba Fadela – N'Sel Fik (Arabische Rai). Protonica – Subground(Psy-Trance). YUNG NNELG – Tempo (Nederlandse Hip-hop). Xana Romeo – Righteous Path (acoustisc) (Reggea).

Favoriete vakantieadres: Mijn eigen achtertuin in de Bloemenbuurt.

Slecht in: Luisteren naar de baas.

Goed in: Leugentje om best wil (van mijn moeder geleerd).

Hekel aan: Te laat komen.

Lelijkste plekje in Wageningen: Lelijkheid bestaat niet.

Mooiste plekje in Wageningen: Mijn eigen achtertuin in de Bloemenbuurt

In de huid kruipen van: Mohamed El Bachiri. Hij is een Marokkaanse Belg en metrotrambestuurder. Hij verloor zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen bij de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. In het boek 'Een jihad van liefde' geeft hij een humanistische boodschap weer van liefde en medemenselijkheid. Ondanks zoveel verdriet is hij genadig en vergevend.

Estafettestokje gaat naar: Petra Derkzen.

Omdat: Ze een inspirerende en krachtige vrouw is. Ze heeft zeker wat te vertellen.