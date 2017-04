Spaanse wind bij Culturele Ronde Wageningen 2017

WAGENINGEN - Op 22 en 23 april stellen meer dan tachtig kunstenaars hun atelier of expositieruimte open tijdens de Culturele Ronde Wageningen 2017. Bezoekers kunnen lopend of op de fiets een leuke route door Wageningen uitstippelen en een inkijkje krijgen in het werk en de inspiratie van de talentvolle Wageningse kunstenaars. Een belevenis.

In de aanloop naar dit open-atelier weekend is van 8 tot 23 april een overzichtstentoonstelling te zien in Museum De Casteelse Poort. Deze tentoonstelling wordt op 8 april om 16:00 uur geopend door wethouder Lara de Brito. Bijzonder dit jaar is de deelname van zeven kunstenaars uit Valencia aan de Culturele Ronde.

Drie Wageningers - Clementine Sluijsmans, Joke van Erkel en Laurens van der Zee - zijn de drijvende kracht achter de kunstenaarsuitwisseling Valencia-Wageningen 2017. Tussen 15 en 25 april zijn de Valencianen in Wageningen en in oktober reizen zeven Wageningse kunstenaars af naar Valencia.

Joke van Erkel: "Het is heel spannend om de twee culturen te laten versmelten en te kijken wat daar uitkomt. In de week voorafgaand aan de Culturele Ronde gaat de groep van 14 Nederlandse en Spaanse kunstenaars met elkaar aan de slag. De resultaten zijn te zien bij de Culturele Ronde. We geven nog niet prijs wat we precies gaan doen, dat blijft een verrassing. Ons thema is in ieder geval 'windmolens'. De windmolen is zowel in Nederland als in Spanje een markant element in het landschap en in de cultuur. Wij hebben onze Nederlandse molens en in Spanje hebben ze de hagelwitte windmolens. Denk maar aan het verhaal van Don Quichotte, de edelman die de strijd aangaat met de molinos gigantes. Als kunstenaars stellen we ons open; inspiratie mag van alle kanten binnenwaaien."

Clementine: "Ik woon sinds 2010 in Wageningen. Hiervoor heb ik 35 jaar in Spanje gewoond. De Spanjaarden vinden de deelname aan het open-atelier weekend bijzonder, zoiets zie je niet vaak in Valencia. We vinden het geweldig dat de Culturele Ronde zo positief reageerde op ons voorstel om de Spanjaarden deel te laten nemen." Joke vult aan: "We werken voor deze uitwisseling trouwens samen met meerdere Wageningse organisaties of initiatieven; het wordt een inspirerende ontmoeting. En natuurlijk krijgt onze eigen Wageningse molen ook een rol."

Op www.cultureleronde.nl staat meer informatie. Foto's van de Culturele Ronde 2015, voor een groot deel gemaakt door de Cameraclub Wageningen, zijn te bekijken op bit.ly/fotosCultureleRonde2015. Meer info over de uitwisseling met Spanje op www.facebook.com/ArtistExchangeValenciaWageningen.