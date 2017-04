In gesprek met Loek van der Leeden

Door Wil Luurs

WAGENINGEN - Wie kent hem niet om zijn muzikale talenten, zijn bulderende lach en zijn vele anekdotes. Al vrij vroeg leerde Loek de muziek kennen. Zijn vader was niet alleen muziekleraar, maar ook dirigent.

De muziek werd hem met de paplepel ingegoten en op zijn vijfde had hij in Tiel zijn eerste optreden al te pakken. Sindsdien is muziek in zijn leven blijven spelen. Het was heel normaal dat hij zijn vader ging helpen in de muziekschool met leerlingen die moeilijke stukken toch onder de knie moesten krijgen. Het was dan ook ziet zo vreemd dat Loek op zijn vijftiende al op het conservatorium terecht kwam. Loek bleef in Wageningen wonen mede doordat hij een Wageningse trouwde en een gezin kreeg. Maar er moest ook brood op de plank komen en het liefst met beleg. Toen het vak muziekleraar verplicht werd op scholen en Loek gevraagd werd om les te geven zei hij ook direct ja. Loek heeft meer dan twintigduizend leerlingen begeleid in zijn leven.

Maar er kwamen tegelijkertijd meerdere dingen op zijn pad. Zo werd hij dirigent en pianist bij de een van de belangrijkste concerten die Nederland kende. Bekend als het kerstconcert in de Doelen. Samen met de organist was Loek als pianist erg belangrijk.

Van der Leeden trok de hele wereld over. Aanvankelijk met de Dutch Seven, waarvan onder anderen Reinate Heemskerk, pianist Rob van Dijk en hoboïst Han Kapaan deel uitmaakten. „We zoeken elkaar nog jaarlijks op." Later deed hij met deze musici en projectkoren alle continenten aan en concerteerde veelal voor emigranten.

Loek: "De middag voor het concert kwamen het orkest en de koren bij elkaar. Iedereen had het stuk wel geoefend maar ieder op zijn eigen manier waardoor het muzikaal soms niet overeenkwamen. Dan moest er toch snel iets geïmproviseerd worden om het goed te krijgen. Daar was ik dan weer goed in."

Hoe leer je iemand klassieke muziek te waarderen? "We gingen met groepjes muzikanten en dirigenten bij elkaar zitten en vertelden wat wij wisten van de geschiedenis van die muziek. Geschiedenis hoort er ook bij, daardoor krijgt de muziek een extra dimensie."

Een ernstige infectie maakte een eind aan Van der Leedens muziekcarrière. „Ik had geen gevoel meer in mijn voeten en mijn vingers werden stijf. In 2008 heb ik er een punt achter gezet, want als ik niet op niveau kan musiceren, stop ik."

Loek heeft als praktiserend muzikant afscheid moeten nemen, maar zijn collega`s vergeten hem niet net als vele oud leerlingen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Wagenings Fotoalbum.