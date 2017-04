Musica Vocale zingt première Stabat Mater van Blaženko Juracic

WAGENINGEN - Op Goede Vrijdag 14 april geeft kamerkoor Musica Vocale een Paasconcert in de Grote Kerk van Wageningen. Tijdens dit concert vindt de West-Europese première plaats van het bijzondere Stabat Mater van de Kroatische componist Blaženko Juracic.

Dit Stabat Mater schildert in 20 korte delen het immense verdriet van een moeder die haar Zoon ziet lijden en sterven. Blaženko Juracic schreef deze muziek in 2014 voor gemengd koor en strijkkwartet, een ongebruikelijke combinatie. De vocale lijnen baseerde hij op oude Gregoriaanse gezangen, die u in elk deel hoort terugkomen. De instrumentale tussenspelen, gespeeld door het HKU Strijkkwartet, zijn sterk meditatief van aard. Musica Vocale staat bij dit stuk onder leiding van de Kroatische gastdirigent Sara Dodig Baucic. Bij de andere werken wordt het koor gedirigeerd door de eigen dirigent, Rob Vermeulen.

Het concert wordt geopend met het prachtige Messa di Requiem van de Italiaanse componist Ildebrando Pizzetti. Dit werk uit 1922 is een hoogtepunt in de westerse a-capella koormuziek. Pizzetti hield niet van de emotionele en melodische excessen in de toen gangbare, moderne muziek. Hij liet zich liever inspireren door Gregoriaanse gezangen en de polyfonie van de Italiaanse renaissancemuziek. Het resultaat is een wonderschoon en troostrijk Requiem waarin verdriet, angst, ontzag, hoop en wanhoop elkaar afwisselen. Een requiem waar alle menselijke emoties bij het verlies van een geliefde in doorklinken.

Het concert wordt afgesloten met het magistraal verstilde Diptychon uit 1998 van de Oekraïense componist Valentin Silvestrov. De aanvang van het concert is om 20:15 uur. Een kaartje kost 20 euro (studenten 12,50 euro, voorverkoop via website of bij Boekhandel Kniphorst: 17,50 euro).

Kijk voor meer informatie op www.musicavocale.nl