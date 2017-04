Stadhuis in Wageningen feestelijk geopend

WAGENINGEN – Vandaag (zaterdag 8 april) is het vernieuwde stadhuis officieel geopend. Om 11.00 uur starten vijf muzikale parades elk vanaf een andere plek in de stad die uitmonden in een finalestuk 'Comin Home' op de Markt met meer dan driehonderd muzikale deelnemers. Een uniek muzikaal project, want niet eerder in de Wageningse geschiedenis gaf zo'n grote en enthousiaste groep van muziekgezelschappen samen een uitvoering. Na de uitvoering werd er door bekende Wageningers een lint doorgeknipt.