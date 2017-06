Avontuurlijke Avondwandel-4-Daagse

WAGENINGEN - Van 16 tot en met 19 mei kunt u voor de 9e keer vier dagen wandelen over avontuurlijke routes. U gaat onder andere met het Lexkesveer naar de overkant van de Rijn en wandelen door een Wijngaard en langs de infostand van het Renkums Beekdal. Stichting van Berg tot Berg race brengt de deelnemers weer via bijzondere wandelroutes van ongeveer 4 en 8 km langs de mooiste plekjes van Wageningen-Hoog, het Binnenveld, de Wageningse Berg en door de uiterwaarden. De eerste dag vindt de start plaats in en bij Sporthal de Vlinder. De tweede dag is de start zoals gewoonlijk op het Hooilandplein. Voor derde dag zijn wij te gast in het Belmonte Arboretumpark. De start en finishlocaties zijn gezellig ingericht met onder meer een springkussen. Bij terugkomst kunnen ervaringen worden uitgewisseld op het terras onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. Bij laatste wandeldag met start en finish in het Torckpark is er een groot feest waar iedereen zich kan vermaken. Bij terugkomst is er onder andere een grote opblaasbare stormbaan en een pannavoetbalkooi en je kunt kanovaren op de gracht. Voor iedereen die deelneemt is er een gratis toegangsbewijs van zwembad de Vrije Slag, een gratis toegangsbewijs voor Midgetgolfbaan de Vrije Slag en Speeltuin Tuindorp. Bovendien maakt iedereen kans op één van de vele sportieve prijzen van Bril 29 en Boekhandel Kniphorst. www.bergracewandel4daagse.nl