Lintjesregen 2017: zeven Koninklijke onderscheidingen in Wageningen

WAGENINGEN - Burgemeester G.J.M. (Geert) van Rumund heeft op woensdag 26 april ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen zeven Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de raadzaal van het stadhuis van Wageningen. De decorandi ontvingen hun onderscheiding vanwege hun langdurige bijzondere verdiensten voor de samenleving.

De heer H.J. (Hans) Brons is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor zijn grote en onvermoeibare inzet voor duurzaamheid en milieubesparend beleid. Met zijn kennis van chemie in combinatie met milieu en omgevingsrecht heeft hij zich beijverd voor beter grondwater in Nederland. Daarnaast heeft hij zich sterk gemaakt voor het behoud van het natuurlandschap rondom Wageningen, het ontwikkelen van duurzame ecologisch woningen, het archeologisch onderzoek en conservering van het cultureel monument Slag op de Grebbeberg.

De heer L.A.A.J. (Leo) Eppink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als voorzitter, secretaris en verteller van de vertelkring Eva Luna geeft hij door verhalen de geschiedenis en cultuur door aan jeugd en volwassenen. Voor Het Gilde verzorgt hij rondleidingen en publicaties en als medeorganisator van de Sint Janstocht is de heer Eppink actief voor deze wandeltocht.

Mevrouw B.J. (Baukje) Hampel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Hampel is sinds 1987 bijzonder actief vrijwilliger bij schermvereniging La Prime. Voor de vereniging is zij de "duizendpoot", die naast bestuurswerk ook veel handwerk verricht. Binnen de Protestantse gemeente doet men ook al 20 jaar nooit vergeefs een beroep op haar inzet voor de medemens.

De heer D. (Dirk) Los werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn inzet voor korfbalvereniging VADA is uniek. Bijna 50 (!) jaar als voorzitter, trainer, organisator, coach en nu nog als vrijwilliger materiaal en terrein is de heer Los actief voor de club.

Mevrouw L.F.C. (Louise) Weijde-van den Beld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Weijde is vanaf 1997 actief voor De Zonnebloem en zet zich ook al jaren in voor kwetsbare personen via de Unie van Vrijwilligers. Bij de bridgeclub is zij actief in de technische commissie en als arbiter.

De heer prof.dr. G.A. (Gerhard) Zielhuis werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de epidemiologie in Nederland en Europa zijn van grote waarde voor de samenleving. Als medeoprichter van de studie Algemene Geneeskunde heeft professor Zielhuis zich ingezet voor het gehele onderwijs op het terrein van de onderzoeksmethodologie. Het initiatief om de universitaire medische centra intensiever te laten samenwerken leverde groot voordeel op voor het wetenschappelijk onderzoek. Ook de bevordering van internationale samenwerking van epidemiologen via de European Epidemiology Federation werd voor professor Zielhuis enthousiast en deskundig aangepakt. Binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk is de heer Zielhuis actief geweest als ouderling, koster en leider van de Bijbelkring.

De heer J.J. (Joachim) Zuiderveen Borgesius werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor de Wageningse gemeenschap en de bosbouw in Nederland. Als wethouder heeft hij zich sterk gemaakt voor het onderwijs, de sport en de waterhuishouding van de gemeente. Voor de beroepskunstenaars, voor het museum De Casteelse Poort, voor het Gilde, voor de Bergcommissie en nog enkele maatschappelijke organisaties zet hij zich in om de samenleving ten dienste te zijn. De waardering voor zijn activiteiten zijn tot uitdrukking gebracht door de onderscheiding.

De traditionele lintjesregen vindt jaarlijks plaats ter ere van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.