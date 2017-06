Horecaondernemers aan de Markt verbolgen over bezoek Handhaving

Door Rick Praamstra

WAGENINGEN - De horecaondernemers op de Markt in Wageningen zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Wageningen en 5 mei-organisator Wageningen45. De kroegen werden op Koningsdag gewaarschuwd dat een extra tappunt in de zaak op Bevrijdingsdag taboe is.

Het botert al een tijdje niet tussen Wageningen45 en de ondernemers sinds de stichting achter Bevrijdingsdag in de ogen van de horeca op de Markt te veel geld vraagt voor een tappunt op 5 mei en weigert met hen in overleg te gaan. Zij zien in het bezoek van boa's van de afdeling Handhaving op Koningsdag de zoveelste tegenwerking.

André van Holland van de Malle Molen: "Het is ondernemertje pesten. Ze willen ons dingen verbieden die ze al die jaren oogluikend hebben toegestaan. En dat komen ze op Koningsdag, een week voor 5 mei even mededelen." Voor Ronald Tazelaar van The Doctor heeft het er alle schijn van dat Wageningen45 achter de actie zit. "Ze waren niet blij dat we de media opzochten omdat we het niet eens waren met de prijzen voor de karren buiten. Dit is de volgende stap om ons dwars te zitten om te kijken wie de langste adem heeft."

Volgens de gemeente Wageningen was het bezoek op eigen initiatief, meldt een woordvoerster. "Het was om misverstanden te voorkomen en duidelijkheid te geven over wat een vergunning inhoudt. Het is in ieders belang dat 5 mei soepel verloopt en het zou heel vervelend zijn om de horeca op die dag te wijzen op zaken die niet goed gaan en niet afgesproken zijn."



Het is voor de gemeente helder dat niet meedoen met Bevrijdingsdag betekent dat er geen vergunning is voor een extra tappunt buiten de eigen bar. Dat er al die jaren gedoogd zou zijn, spreekt de woordvoerster tegen. "Handhaving heeft weinig mensen tot haar beschikking en hebben de tappunten nooit gecheckt. Zij is alleen op melding van anderen gaan kijken en dan werden mensen bekeurd. Gedogen is niet het goede woord, het is blijkbaar gebeurd zonder dat we het wisten."



Tazelaar probeert alsnog een vergunning te verkrijgen voor een extra tappunt binnen. Hij twijfelt wat hij doet als hij er geen krijgt. "Of ik kies eieren voor mijn geld en dan hebben ze me waar ze me willen of ik zet wel een tap neer en krijg een boa binnen en ontvang een boete of moet mijn tap opruimen. Maar ja, dat zie ik niet zo zitten. Ik wacht eerst even af." Andere Marktondernemers nemen geen extra tap, maar vragen de gemeente wel of gasten drankjes die binnen zijn geschonken mee naar buiten mogen nemen.