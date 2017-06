Spandoeken op de markt

Door Marian van der Klift



WAGENINGEN - Wie deze dagen naar de markt in Wageningen gaat zal het niet ontgaan. Er hangen aan de westkant van de markt spandoeken boven verschillende horecagelegenheden. De reden voor deze spandoeken is dat deze horecaondernemers boos zijn. Wat boos, doodziek zijn ze er van. Ging vorig jaar alles nog in overleg en konden de horecaondernemers een mooi programma presenteren daar is dit jaar geen sprake van.

Al weken is er, op zijn zachtst gezegd, irritatie naar de Stichting Wageningen 45. (werknaam van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945) Werd er vorige jaren gewerkt met een systeem waarbij een gedeelte van de opbrengst moest worden afgestaan aan de Stichting, dit jaar werd er anders besloten. Men kon tappunten huren. De prijs echter is zo hoog dat het niet haalbaar is voor de horecaondernemers. Voor een tappunt moet volgens de ondernemers 15.000 euro worden betaald, inclusief btw en bijkomende kosten. Volgens de ondernemers moeten ze per tappunt 8200 drankjes verkopen om break-even te spelen. Niet reëel, vinden ze. Pogingen om hierover in gesprek te gaan met de Stichting mislukte, afspraken werden afgezegd en ook telefonisch was er geen contact mogelijk. De meeste horecaondernemers zien daarom af van een tappunt op de markt. Een beslissing die ze met pijn in het hart hebben genomen maar het risico is te groot. De tappunten op de markt zijn overigens wel bezet, de meeste zijn gehuurd door Belgische(!) ondernemers

Deze beslissing heeft ook verdere consequenties naar wat nu blijkt. Omdat ze nu niet bijdragen aan het programma geldt voor hen niet de evenementenvergunning, maar de horecavergunning. In de horecavergunning staat onder meer dat een café het aantal tappunten niet mag uitbreiden dus een extra tap is niet toegestaan. Ga je in de kroeg een biertje pakken mag je deze niet mee naar buiten nemen, daar valt toch niet op te controleren denk je dan?! Ondernemertje pesten, klinkt het dan ook op de markt.

Ook Tuncay Topal, eigenaar van Ilayda is niet positief over de manier waarop de Stichting werkt. De leges zijn nu 2700 euro en vorig jaar 700 euro. Dan ontkom je er niet aan dat je ook je broodjes duurder moet maken aldus Toppal. Probeer dat maar eens uit te leggen aan je klanten. Hij is ook solidair met zijn zogenaamde "natte" horeca collega's. Het is geen stijl waar de Stichting mee bezig is, wij hebben altijd met veel plezier bijgedragen aan het festival maar dit is nu onmogelijk.

Het is overduidelijk dat er een grote boosheid is naar de Stichting Wageningen 45. Vooral het feit dat er geen enkel overleg mogelijk was is een doorn in het oog van de ondernemers. Het was slikken of stikken... Dat er bezuinigd moet worden was bekend (er is een begrotingstekort van 300.000 euro) maar dat dit op deze wijze gebeurd is valt niet goed te praten vinden ze.