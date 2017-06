Horecaondernemers in gesprek met gemeente

Door Johan Mulder

WAGENINGEN - Vorige week werden de horecaondernemers in Wageningen gewaarschuwd dat ze geen extra tappunt in hun horecagelegenheid mochten plaatsen tijdens het Bevrijdingsfestival. Ook ontvingen ze een brief van de gemeente waarin stond dat het niet toegestaan is dat klanten consumpties mee naar buiten nemen. Nadat woensdagochtend door de ondernemers gesproken was met burgemeester Van Rumund waren er nog steeds veel vragen. Geldt het verbod alleen voor alcoholische drankjes of ook voor koffie, broodjes en ijs? Wordt er gelijk een boete uitgedeeld of krijgen de ondernemers eerste een waarschuwing? Woensdagmiddag zijn de ondernemers weer naar het stadhuis gegaan. De burgemeester gaf aan dat de gemeente de horecavergunning moet handhaven omdat er aan Wageningen45 die dag een evenementenvergunning is afgegeven. De gemeente riskeert anders een schadeclaim. De ondernemers moeten er zelf op toe zien dat er geen consumpties mee naar buiten worden genomen. In de terrasvergunning van de ondernemers staat dat deze tijdens Bevrijdingsfestival vrij van obstakels moet zijn. Johan van der Sluys (gemeente Wageningen) maakte de ondernemers duidelijk dat alleen binnen getapte alcoholische drankjes binnen genuttigd moeten worden. Limonade, koffie, broodjes en ijs mogen de klanten wel mee naar buiten nemen. De ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid en het krijgen van een boete.