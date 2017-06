Geslaagd Bevrijdingsevenement

WAGENINGEN - De 72e herdenking en viering van de bevrijding in Wageningen was een groot succes. Donderdagavond 4 mei kreeg de Stille Tocht een grote opkomst. Rond middernacht kwamen circa 75 sportgroepen uit heel Nederland het bevrijdingsvuur ophalen om te verspreiden over heel Nederland. Op 5 mei vierde ruim 120.000 bezoekers de vrijheid in de binnenstad van Wageningen, Stad der Bevrijding.