WAVV krijgt tegen Winterswijk nog kans

Door Gert Budding

WAGENINGEN - In de resterende wedstrijd moet WAVV drie punten halen om in de zondag tweede klasse te blijven. Op sportpark Van Ketwich Verschuur werd tegen Leones gelijk gespeeld (2-2). Armand Mannen is dit seizoen een geplaagde oefenmeester en er wordt voortdurend een aanslag gepleegd op zijn improvisatievermogen. De blessures en schorsingen volgen elkaar in rap tempo op. Mannen moest zondag opnieuw met invallers starten. Peer Aldenkamp en Ricky Gorts stonden niet in de basis. Voor hen speelde Bart Silvius en Yannick Mannen. De Wageningers begonnen gretig aan het duel, maar konden geenvuist maken om de ploeg uit Beneden Leeuwen op de knieën te krijgen. Sterker, na een kwartier spelen maakte Engelbrecht een foutje waardoor de bal op de stip belandde. Dylan van der Ven schoot onberispelijk in: 0-1. WAVV had een tik te pakken, maar zocht vervolgens de aanval. Kevin van Woerkom onttrok zich van een Leones verdediger en schoot fraai in: 1-1. Nog voor rust keek WAVV opnieuw tegen een achterstand aan, nu scoorde Roel Beumer: 1-2. In het tweede bedrijf waren er hoofdrollen voor doelman Jeffrey Rutten, Mike Jansen en Gokhan Yilmas. Leones loerde voortdurend op een uitval. Zeven minuten voor het einde penetreerde Wesley Mortier diep en werd door de doelman John Verweij onderuitgehaald. De Wageningse spits ontfermde zich over dit buitenkansje en stuurde de keeper de verkeerde hoek in: 2-2.