Pruijssers en Bok winnen Bevrijdingstoernooi

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Roeland Pruijssers en Benjamin Bok hebben op 5 mei het 69e Bevrijdingsschaaktoernooi gewonnen. Beide grootmeesters scoorden zes punten uit zeven partijen. Pruijssers leek met vijf overwinningen onbedreigd de titel binnen te halen. Maar in hun onderlinge partij in ronde 6 vergiste Pruijssers zich in gewonnen stelling en kwam Bok langszij. In de laatste ronde maakten beiden geen fout meer, waardoor ze de toernooizege moesten delen. Het toernooi kende in totaal 157 deelnemers. Met acht grootmeesters en negen meesters was het waarschijnlijk het sterkst bezette Bevrijdingstoernooi ooit. De topspelers kregen de punten echter niet cadeau. In de eerste ronde wist voormalig Wageningen-speler John Cornelisse de huidige Nederlands kampioen, Jorden van Foreest, op een haar na tot opgave te dwingen. Van Foreest ontsnapte nog op miraculeuze wijze naar remise in een eindspel met vier pionnen minder door een zogenaamde 'dolle dame'. Jan Timman speelde net te veel remises om voor de hoofdprijs in aanmerking te komen. Met 5½ punt werd hij derde. Op de gedeelde vierde plaats eindigde een grote groep meester en grootmeesters die met een bescheiden prijsje naar huis gingen. Wageningen-speler Stefan Bekker wist zijn succes van vorig jaar niet te herhalen. Toen was hij gedeeld winnaar. Dit jaar kwam hij niet verder dan vier punten, onder meer door verlies tegen Van Foreest en Timman. Alle uitslagen staan op www.svwageningen.nl.