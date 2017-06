Winnaars kleurwedstrijd Koningsdag ontvangen prijs

WAGENINGEN - Speciaal voor Koningsdag heeft tekenares Marianne Schokkenbroek een kleurplaat gemaakt. Alle kinderen van 2 tot en met 7 jaar konden afgelopen Koningsdag meedoen aan de kleurwedstrijd. Maar liefst 92 mooi ingekleurde platen zijn ingeleverd. Per leeftijdscategorie (2/3 jaar, 4/5 en 6/7 jaar) is een winnaar gekozen door een deskundige jury.

De jury bestond uit de tekenares van de kleurplaat, Marianne Schokkenbroek, Bertus van de Peppel (Speelgoedwinkel Van de Peppel) en Bert van de Weerd (Stichting Sponsoring en Fondswerving Wageningen). De drie winnaars zijn Tabe (3 jaar), Nora (4 jaar) en Madelief (6 jaar). Zij kwamen alle drie met hun ouders en broertjes en zusjes naar speelgoedwinkel Van de Peppel om hun prijs in ontvangst te nemen. Onder het genot van een drankje en een oranjekoekje werden zij gefeliciteerd door de voorzitter van de Oranjestichting, Jan-Piet Zijp en kregen zij een leuk spel of kinderspeelgoed uit handen van Koningsdag-sponsor Bertus van de Peppel. In de etalage van de winkel en op de website www.oranjestichtingwageningen.nl zijn de winnende kleurplaten te bewonderen. Koningsdag zelf verliep dit jaar zeer succesvol. Ondanks het koude weer was de vrijmarkt weer druk bezet met kleedjes. Het Wagenings kinder-Koningsdag lied werd onder een oranje wolk van confetti uitgezongen tijdens de opening en op de Doemarkt was 's middags weer van alles te doen.