Ontmoeten, happen en trappen bij Zideris Wageningen

WAGENINGEN - Woensdagmiddag 17 mei organiseert Zideris Wageningen ‘Ontmoeten, happen en trappen’. Tijdens de fietsroute ontmoet je cliënten en medewerkers van Zideris Wageningen en andere geïnteresseerden. Onder genot van een hapje of drankje kun je luisteren naar hun verhalen. Ook kun je kennismaken met de (nieuwe) dienstverlening op het gebied van wonen en dagbesteding en verschillende participatievormen. Kom je ook?



Zideris

Zideris is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht. We zoeken graag naar creatieve oplossingen in professionele begeleiding en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werk en dagbesteding, ambulante ondersteuning en vrije tijd.



Gentle Teaching

De begeleiding wordt geboden volgens de methode Gentle Teaching. Dat wil zeggen begeleiden vanuit relatie en gelijkwaardigheid en alleen sturen en begrenzen als dit voor welzijn van de cliënt noodzakelijk is.



Aanmelden

Aanmelden kan via het volgende e-mailadres tot en met maandag 15 mei; g.keij@zideris.nl. De startlocatie wordt z.s.m. na de sluitingsdatum van aanmelding bekend gemaakt.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kun je Gea Keij bereiken via 06 8316 7272 of Margreet Takken via 06 5755 9105.