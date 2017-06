Fossil Free Wageningen vraagt Wageningen UR haar banden met fossiele industriën te verbreken

WAGENINGEN - Vorige week heeft actiegroep Fossil Free Wageningen op een ludieke manier aandacht gevraagd voor de banden die Wageningen University via haar banken heeft met fossiele industrieën. Acteurs die Wageningen UR, Rabobank, ABN AMRO en de fossiele industrieën uitbeeldden waren met draden aan elkaar verbonden, bezoekers van Wageningen Campus konden deze banden letterlijk doorknippen.

Wageningen University is wereldwijd bekend om haar duurzaam beleids, maar toch bankiert zij nog steeds bij ABN AMRO en Rabobank. Twee banken die slecht scoren op klimaatverandering (en andere duurzaamheidsaspecten). Zij investeren nog steeds veel in fossiele industriën en dat is absoluut onverenigbaar met de internationale doelstellingen om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Daarom roept Fossil Free Wageningen de universiteit op haar banden met deze banken te verbreken en haar financiën onder te brengen bij een bank die wél duurzaam is.

Eenzelfde actie werd tegelijkertijd gehouden bij de Universiteit van Amsterdam, Utrecht University en Leiden University. Deze acties zijn onderdeel van de Global Divestment Mobilisation, een wereldwijde actieweek waarin publieke instellingen gevraagd wordt al hun directe en indirecte investeringen in fossiele industriën terug te trekken.