Lenteconcerten WSKOV

WAGENINGEN - De Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging (WSKOV) zal op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni haar jaarlijkse lenteconcerten geven. De concerten beginnen om 20.00 uur en zullen plaatsvinden in respectievelijk de Grote Kerk (Markt 1) in Wageningen en de Cunerakerk (Kerkplein 1) in Rhenen. De deuren openen om 19.30 uur.

Ons thema dit seizoen is liefde, wie ervaart er nou geen liefde?! Liefde is een universeel thema, daarom zal het koor onder leiding van Krista Audere ons mee op reis nemen in Europa met verschillende liefdesliedjes: van het Nederlandse “Danza Danza” door Herman Strategier tot het Spaanse “Te Quiero” van Alberto Favero. Deze reis gaat onze vereniging ook mee maken komende zomer, wanneer wij op tournee naar Spanje gaan! Dit is de reden dat onze stukken een Spaans tintje hebben en het koor en orkest gezamenlijk twee Spaanse Zarzuelas uitvoeren; Doña Francisquita: Coro de Románticos van A. Vives en El Año Pasado por Agua: Pasacalle van F. Chueca en Valverde. Als u nog niet genoeg heeft gehad van al het reizen gaat het orkest, onder leiding van Frank Adams, de bekende en schitterende negende symfonie "Uit de nieuwe wereld” van A. Dvorak spelen; het stuk dat hij schreef toen hij naar Amerika verhuisde een geïnspireerd raakte door een andere wereld, de Indiaanse en Afro-Amerikaanse muziek. Wij hopen dat u een fijne, liefdevolle avond komt ervaren en u kunt wegdromen bij onze stukken!

Reserveringen kunnen worden gemaakt op www.wskov.nl. Kaarten aan de deur kopen is ook mogelijk. Normale toegangsprijs €10,-, studenten en kinderen €5,-.