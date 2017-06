Wageningen neemt het op tegen Sterk Spul

Het Wageningse Liever Veul Bloemen neemt het op zaterdagavond 20 mei op tegen Sterk Spul, de impro theatersportgroep uit Culemborg. Om 20.30 uur spelen de twee theatersportverenigingen tegen elkaar in Theater de Wilde Wereld te Wageningen. Ze dagen elkaar en zichzelf tot het uiterste uit, in volledig geïmproviseerde scènes, waarbij het publiek suggesties roept en zo een beetje meespeelt. Het wordt een avond vol hilarische plotwendingen, woordgrappen en bloopers, komische verhalen en ontroerende scènes. Kaarten zijn te bestellen via reserveren@lieverveulbloemen.nl, www.lieverveulbloemen.nl of via Facebook/lieverveulbloemen.

Liever Veul Bloemen

De vereniging speelt regelmatig theatersportwedstrijden, thuis in theater De Wilde Wereld of bij de tegenstander in het theater, en treedt op met andere improvisatievormen zoals De Vloer Op. Naast optredens en wedstrijden verzorgt de vereniging workshops-op-maat voor bedrijven en instanties, op vrijgezellenfeestjes en verjaardagen. Meer informatie op www.lieverveulbloemen.nl